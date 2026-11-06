HUAWEI Black Friday 2026 a început pe 5 noiembrie, iar cele mai mari reduceri sunt astăzi, 6 noiembrie.

În acest an, de Black Friday, HUAWEI îți pune la dispoziție atât gadget-uri la prețuri speciale, cât și pachete cu produse cadou, astfel încât să te bucuri de o suită cât mai completă de dispozitive inteligente, oricare ar fi nevoile sau interesele tale. Campania este în plină desfășurare, așa că tot ce trebuie să faci este să intri în magazinul online HUAWEI Store și să cauți produsele pe care ți le dorești.

Reduceri majore de preț pentru smartwatch-urile HUAWEI

În cazul în care vrei să acorzi mai multă atenție sănătății tale și modului în care faci mișcare, trebuie să știi că smartwatch-urile HUAWEI, recunoscute pentru aceste caracteristici, vin cu cele mai spectaculoase reduceri de Black Friday.

Un ceas care asigură monitorizarea inteligentă a sănătății și a activităților sportive este HUAWEI WATCH 5. În varianta de 46 mm, cu o curea din titan, smartwatch-ul a avut cel mai bun preț în ultimele 30 de zile de 2499 lei, însă de Black Friday îl poți achiziționa la prețul de doar 1.299 lei - cu 1200 lei mai puțin, și vei primi și o curea cadou.

Similar, pentru HUAWEI WATCH 5, 46 mm, cu o curea din material compozit, a avut cel mai bun preț în ultimele 30 de zile de 1999 lei, iar prețul promoțional de Black Friday, de 999 lei, ceea ce înseamnă o reducere de 1000 lei. Și acest ceas va veni însoțit de o curea cadou.

De o reducere substanțială vei beneficia și dacă alegi modelul HUAWEI WATCH Ultimate 2 Black. Acest ceas din categoria premium, special creat pentru aventurierii pasionați de scufundări, dar și de drumețiile montane, a avut cel mai bun preț în ultimele 30 de zile de 3499 lei, însă prețul special de Black Friday este de 2.499 lei - o reducere cu 1000 lei.

Pentru urmărirea inteligentă a parametrilor de sănătate și a antrenamentelor tale, poți alege și HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm, cu o curea Black din fluoroelastomer. Cel mai bun preț în ultimele 30 de zile a fost 1299 lei, pe 6 noiembrie îl poți achiziționa cu numai 899 lei, iar pe lângă reducerea de 400 de lei vei beneficia și de o curea cadou.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46mm, cu o curea de Titaniu are o reducere și mai atractivă: de la cel mai bun preț în ultimele 30 de zile, care a fost de 2199 lei, pe 6 noiembrie îl poți achiziționa cu numai 1599 lei, iar pe lângă reducerea de 600 de lei vei beneficia și de o curea cadou.

Monitorizarea sănătății este dusă la un nivel superior de HUAWEI WATCH D2, care asigură măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale. De Black Friday 2026, acest ceas, în varianta cu o curea din fluoroelastomer, este disponibil la prețul promoțional de 1.099 lei, față cel mai bun preț în ultimele 30 de zile de 1799 lei, economia pe care o poți realiza fiind de 700 lei.

De o ofertă specială beneficiezi și dacă alegi HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend, ceasul dedicat alergătorilor, care a avut cel mai bun preț în ultimele 30 de zile de 1699 lei, iar de Black Friday costă 999 lei, adică cu 700 lei mai puțin, și îți aduce și o curea cadou.

Prețuri speciale la tablete și accesorii

Dacă simți nevoia să îți îmbunătățești productivitatea în activitățile zilnice, tabletele HUAWEI pot fi un partener de lucru pe care te poți baza, iar Black Friday 2026 aduce scăderi importante de preț și pentru aceste dispozitive.

De exemplu, de la cel mai bun preț în ultimele 30 de zile de 2099 lei, HUAWEI MatePad 11.5S în varianta Violet 8GB+256GB, alături de tastatura Gray, este disponibilă de Black Friday la prețul de 999 lei, ceea ce înseamnă o reducere de 1100 lei. În plus, dacă alegi această tabletă, vei beneficia de prețuri speciale și la achiziția altor produse: 99 lei pentru M-Pencil de generația a treia și 49 lei pentru încărcătorul Supercharger 66W.

O economie de 500 lei vei face și la achiziția HUAWEI MatePad 11.5 2025 8+256GB, în varianta Grey și tastatură inclusă. Pentru această tabletă, cel mai bun preț în ultimele 30 de zile de 1999 lei, iar de Black Friday o poți cumpăra cu doar 1399 lei, adică o reducere de 700 Lei. De asemenea, pentru 99 lei în plus, vei primi un M-Pencil de generația a treia, iar pentru alți 49 lei și un Supercharger 66W. În plus, pentru doar încă 29 Lei poți achiziționa în acest pachet și caștile HUAWEI FreeBuds SE 2.

Ce avantaje ai dacă alegi căștile HUAWEI de Black Friday

Vei beneficia de reducere și dacă alegi următoarea generație a acestor căști – Freebuds Pro 5, care poți fi achiziționate pe 6 noiembrie la prețul promoțional de 599 lei, față de cel mai bun preț din ultimele 30 de zile de 899 lei. Cu alte cuvinte, diferența de preț de 300 lei va rămâne în buzunarul tău.

Tot 300 lei vei economisi și în cazul în care achiziționezi căștile HUAWEI FreeClip 2, față de cel mai bun preț din ultimele 30 de zile, care a fost de 899 lei. De Black Friday găsești aceste căști moderne și elegante la prețul de 599 lei, iar împreună cu ele vei primi cadou și un accesoriu bijuterie care adaugă o notă de rafinament oricărei ținute.

Pentru o experiență audio de calitate și experiențe de gaming, poți alege căștile HUAWEI FreeBuds Neo, Dacă prețul lor în ultimele 30 de zile a fost de 699 lei, pe 6 noiembrie, ele costă doar 499 lei, cu 200 lei mai puțin.

Ofertă specială pentru studenți

Și cum anul universitar abia a început, HUAWEI Black Friday 2026 include și o ofertă dedicată studenților. Până pe 25 noiembrie, pe baza adresei de e-mail de student, aceștia au parte de o reducere de 7% la prețul unei selecții de produse care include:

- toate versiunile tabletelor MatePad 11.5 2025 papermatte, Matepad 12X 2025, MatePad 11.5S 2026, MatePad Air, MatePad Pro Max, MatePad Pro 12’’ (Dali);

- căștile FreeBuds 7i, FreeClip 2, FreeClip 2S, FreeBuds Pro 5, FreeBuds Neo;

- smartphone-urile din seria Pura 80 și modelul Nova 14 Pro;

- ceasurile WATCH FIT 5, WATCH FIT 5 Pro, WATCH GT Runner 2, WATCH GT 7, WATCH GT 7 Pro, WATCH GT 6, WATCH GT 6 Pro.

Reducere specială în HUAWEI Health

În același timp, o reducere specială există, de Black Friday, și pentru utilizatorii HUAWEI Health. Aceștia pot beneficia de promoție accesând secțiunea „Dispozitive” din aplicația mobilă.

Intră și tu pe HUAWEI Store și descoperă toate ofertele de Black Friday 2026.