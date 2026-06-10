Experiența directă este cea mai sigură cale ca să afli dacă un produs sau serviciu ți se potrivește, iar de aceea, ING te invită să descoperi pas cu pas ce înseamnă să devii client al băncii. Provocarea este simplă: testează ING.

Cont bancar, deschis online în doar 9 minute

Relația cu orice bancă începe atunci când îți deschizi un cont. La ING, întregul proces durează doar 9 minute, fara drumuri la bancă.

Primul pas este să descarci gratuit pe telefon aplicația Home'Bank, din App Store sau Google Play. Apoi trebuie să scanezi buletinul și să faci un selfie video. Urmează semnarea contractului și confirmarea printr-un cod primit prin SMS și astfel ești, oficial, client ING. IBAN-ul și cardul digital sunt active imediat, iar dacă îți dorești și un card fizic, îl poți solicita și îți va fi livrat gratuit acasă.

Premiu de bun venit în valoare de 500 lei, obținut în câțiva pași

Odată ce ai devenit client, poți începe să testezi toate beneficiile pe care le ai la dispoziție, de la operațiuni bancare fără comisioane, plăți instant și schimb valutar la un curs avantajos și până la funcționalități avansate de securitate, menite să îți protejeze contul.

Totul începe însă cu un cadou de bun venit în valoare de 500 de lei, sumă pe care o primești dacă îndeplinești câteva condiții. Inițial, vei fi recompensat cu 100 de lei dacă efectuezi cel puțin o plată cu cardul ING în prima lună și deschizi un cont ING Economii în aceeași perioadă. De asemenea, trebuie să alimentezi contul tău curent ING cu minimum 2.000 de lei pe lună și să faci cel puțin o plată lunară cu cardul, în minimum 2 dintre primele 3 luni de la deschidere. Trebuie să păstrezi deschis contul ING Economii și vei primi premiul de 200 lei/lună.

Dobândă dublă pentru economiile tale

Printre beneficiile pe care le vei descoperi atunci când testezi ING se numără și cele dedicate economisirii. Astfel, dacă în primele 3 luni deschizi unul sau mai multe depozite Bonus, păstrezi depozitul până la scadență, adică 4 luni, iar până la acest termen adaugi lunar în contul curent 2.000 lei, dobânda inițială de 6% se va dubla. Practic, pe lângă dobânda de 6% pentru suma depusă, primești o dobândă extra de 6% - care poate ajunge la valoarea maximă de 300 de lei.

Așadar, până 500 lei de bun venit + 300 lei dobândă extra la depozitul Bonus.

Avantaje pentru tine dacă îți aduci prietenii la ING

Când descoperi un serviciu care îți face viața mai ușoară, tendința este să le vorbești și altora despre el. La ING, recomandările pe care le faci prietenilor se transformă în beneficii pentru tine. Poți trimite o astfel de recomandare către mai multe persoane, folosind opțiunea „Invită-ți prietenii la ING” din aplicația Home’Bank. Pentru fiecare persoană care devine client ING, tu vei primi o recompensă de 200 lei, limita maximă fiind de 10 premii, adică 2.000 de lei în total.

În Home’Bank ai acces și alte produse ING, precum creditele de nevoi personale, prin care poți împrumuta până la 200.000 lei, sau creditele ipotecare cu dobândă variabilă sau fixă – în primii 3 ori 5 ani.

Cum este protejat contul tău

Atunci când îți gestionezi banii online, siguranța este un element primordial al experienței tale bancare. Securitatea contului tău ING este susținută de mai multe niveluri de protecție care lucrează simultan. Accesul în cont este protejat prin autentificare biometrică, astfel încât doar tu îl poți debloca rapid și în siguranță. Verificările de geolocalizare anti-fraudă contribuie la protejarea contului împotriva accesărilor suspecte. În același timp, fiecare tranzacție este securizată prin criptare end-to-end, iar sistemele de monitorizare analizează în timp real activitatea din cont, astfel încât atunci când apare un comportament neobișnuit, pot fi declanșate apeluri de confirmare pentru a preveni orice risc.

Comisioane zero, plăți instant și curs valutar avantajos

Pe lângă cadoul de până la 800 lei de bun venit, te bucuri de comisioane zero la toate transferurile bancare și la retragerile de numerar de la orice bancomat. În plus, beneficiezi de plăți instant 24/7 și primești notificări pentru tranzacțiile pe care le faci. Poți transfera bani instant prietenilor tăi, și de la alte bănci, direct pe numărul de telefon, prin serviciul RoPay.

La fel de simplu și rapid funcționează lucrurile și atunci când îți dorești să faci schimburi valutare din Home'Bank. În aplicație, cursurile sunt actualizate în timp real, ceea ce îți poate aduce economii atunci când faci conversii între valute, față de cursul standard. Este un avantaj de care ai parte oricând, inclusiv în timpul weekendului.

Cea mai digitalizată bancă din România

ING ocupă primul loc în clasamentul celor mai digitalizate bănci din România - Digital Banking Scorecard 2026, realizat de Future Banking. Pentru acest top au fost luate în calcul criterii precum oferta digitală, funcționalitățile de super-app, plățile și securitatea, respectiv economisirea, investițiile și produsele extinse.

De asemenea, ING a fost plasată pe locul 1 ca număr de tranzacții digitale în aplicația bancară în anul 2025, conform topului alcătuit de Piața Financiară. Tot în 2025, ING a fost considerată compania cea mai orientată către client în categoria Banking, potrivit Customer Centricity Index, realizat de Ipsos România în parteneriat cu Customer Experience România.

Servicii bancare potrivite stilului tău de viață

Dacă vrei să testezi beneficiile oferite de ING, poți face acest lucru de oriunde te-ai afla. Să deschizi un cont ING este posibil inclusiv din străinătate, dacă ai reședința și rezidența fiscală în România, precum și un număr de telefon românesc. Fiecare stil de viață vine cu nevoi diferite, iar experiența bancară este cu adevărat utilă atunci când îți oferă libertatea de a alege exact ce ți se potrivește, în funcție de felul în care vrei să îți planifici resursele financiare.