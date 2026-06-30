„Testează ING” este o invitație să descoperi treptat ce înseamnă să fii client al băncii și cum se poate integra relația cu ING în ritmul vieții tale.

Ce trebuie să faci ca să testezi ING? Primul pas este să deschizi un cont bancar, ceea ce durează doar 9 minute. Procedura este simplă și nu presupune vreun drum la bancă sau alte documente în afară de actul de identitate. Totul se întâmplă 100% online.

Trebuie să descarci aplicația gratuită Home'Bank pe care o găsești atât în App Store, cât și în Google Play. Apoi este nevoie de verificarea identității cu ajutorul unui selfie video și prin scanarea buletinului. În final, nu mai rămâne decât să semnezi contractul și să confirmi totul printr-un cod primit prim SMS. După confirmare, IBAN-ul și cardul tău digital devin active, iar ca să primești și un card fizic trebuie doar să faci o solicitare și acesta îți va fi trimis acasă.

Recompensă de până la 500 de lei, de bun venit la ING

Acum ești client ING și ai libertatea să testezi toate serviciile băncii, dar și posibilitatea să câștigi până la 500 de lei, ca recompensă de bun venit.

În primul rând, poți să obții un bonus în valoare de 100 de lei dacă, în luna în care ți-ai deschis contul, faci o plată cu cardul și deschizi un cont ING Economii. Ulterior, vei primi câte 200 de lei pe lună dacă alimentezi lunar contul tău curent cu cel puțin 2.000 de lei și faci minimum o plată cu cardul în cel puțin două dintre primele trei luni de la deschiderea contului. În tot acest timp, contul ING Economii trebuie să rămână activ.

Dobândă dublă: 300 de lei extra în contul tău

ING te încurajează să economisești și te premiază pentru asta cu o dobândă dublă de 12%, formată din 6% dobândă standard, alături de o dobândă extra de 6%, în valoare de până la 300 de lei. Ce trebuie să faci ca această sumă să se adauge economiilor tale? În primele trei luni, trebuie să deschizi unul sau mai multe depozite Bonus, să păstrezi banii timp de 4 luni, adică până la scadență, și să alimentezi în fiecare lună contul tău curent cu câte 2.000 de lei, până în momentul scadenței depozitului.

Cu alte cuvinte, testând ING poți să primești până la 800 de lei: 500 de lei bun venit și 300 de lei ca dobândă suplimentară. Sumele vor ajunge la tine în luna următoare îndeplinirii tuturor condițiilor necesare. Trebuie să te asiguri însă că menții deschis contul ING Economii.

Ce beneficii ai dacă îți aduci prietenii la ING

Știm cu toții că recomandările sunt cea mai eficientă cale să găsești un produs sau un serviciu bun. ING susține această idee și o transformă în beneficiu financiar. Dacă vei folosi opțiunea „Invită-ți prietenii la ING”, din Home'Bank, vei încasa câte 200 de lei pentru fiecare persoană care devine client al băncii în urma recomandării făcute de tine. Poți aduce la ING cel mult 10 clienți noi, ceea ce înseamnă că în contul tău pot intra până la 2.000 de lei.

Plăți instant 24/7, curs valutar bun în orice zi a săptămânii și alte avantaje

Ce alte beneficii ai dacă ești client ING? Scapi de grija comisioanelor atunci când retragi numerar, indiferent de bancomatul pe care îl alegi, sau când faci transferuri bancare. De asemenea, serviciul de plăți instant funcționează 24/7.

În cazul în care vrei să trimiți bani către un prieten, client al unei alte bănci, poți face asta utilizând numărul de telefon, prin serviciul RoPay. Transferul se va desfășura tot instant. În plus, fiecare dintre tranzacțiile tale va fi însoțită de notificări.

Când vine vorba despre schimburile valutare, ING îți aduce avantajul actualizării în timp real a cursurilor, în aplicația Home'Bank. Acest lucru se întâmplă inclusiv în zilele de weekend. Astfel, ai posibilitatea să faci economii de bani și de timp la conversiile altor monede comparativ cu situația în care ai alege să mergi la o casă de schimb valutar.

Și tot din Home'Bank, parcurgând câțiva pași, poți să deschizi un credit ipotecar, cu dobândă fixă pe trei sau cinci ani, sau un credit de nevoi personale pentru care primești banii pe loc.

Măsuri de siguranță pentru contul tău

Digitalizarea serviciilor bancare te scutește de multe drumuri și te ajută să câștigi timp și energie, dar vine și cu riscuri mai mari din punctul de vedere al securității. De aceea, contul tău este protejat prin mai multe măsuri de siguranță. Accesul în aplicația Home'Bank se face prin autentificare biometrică, iar fiecare dintre tranzacții este criptată end-to-end.

În același timp, pentru prevenirea eventualelor tentative de fraudă, este activ un sistem de geolocalizare. Acesta funcționează împreună cu o monitorizare în timp real a activității de pe contul tău. Iar în cazul în care sunt detectate activități suspecte, tot ca măsură de siguranță, vei primi un apel de confirmare pentru ca reprezentanții băncii să se asigure că totul este în regulă.

ING, pe primul loc la capitolul digitalizare

ING este recunoscută ca fiind cea mai digitalizată bancă din România, ocupând locul 1 în clasamentul Digital Banking Scorecard 2026, realizat de Future Banking. Criteriile care au stat la baza acestui top au fost oferta digitală, funcționalitățile de super-app, plățile și securitatea, produsele de economisire, precum și ofertele de investiții.

În același timp, într-un clasament realizat de Piața Financiară, ING ocupă primul loc și din punctul de vedere al numărului de tranzacții digitale din aplicația bancară în 2025.

ING este și compania cea mai orientată către client în categoria Banking din anul 2025, conform datelor Customer Centricity Index, alcătuit de Ipsos România în parteneriat cu Customer Experience Romania.

Cauți o bancă potrivită pentru tine? Testează ING

Să îți gestionezi banii este o responsabilitate mare. Tocmai de aceea, cu toții avem nevoie de un partener bancar de nădejde căruia să-i încredințăm resursele noastre financiare.

Să testezi ING este primul pas dacă vrei să găsești o bancă potrivită pentru tine. Poți face asta fără obligații și de oriunde, pentru că există posibilitatea să îți deschizi un cont la ING chiar și dacă te afli în străinătate. Trebuie însă ca reședința ta și rezidența fiscală să fie în România și să ai un număr de telefon românesc.

Cu acces permanent la servicii bancare digitale, vei ști oricând ce se întâmplă cu banii tăi, iar asta îți oferă libertatea de a te ocupa de tot ce este important pentru tine, știind că finanțele tale sunt în siguranță.