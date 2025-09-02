(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025

Înainte de concerte cu stadioane pline și hituri virale, existau artiști care schimbau pentru totdeauna felul în care era ascultată muzica.

Publicul îi urmărea fascinat, poveștile lor circulau din oraș în oraș, iar intensitatea momentelor rămânea mult timp după stingerea ultimului acord.

Ei au fost starurile de dinainte sǎ existe staruri!

Redescoperă-i pe George Enescu, J.S. Bach, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, W.A. Mozart, Franz Liszt sau Richard Wagner în cea mai nouă campanie BRD la Festivalului Internațional George Enescu: The Original Superstars. Muzica clasică readusă în prezentul culturii contemporane așa cum n-ai mai auzit-o până acum: cu povești legendare, întâmplări nemaiauzite, concerte alternative - Enescu în Control, powered by BRD, și multe alte surprize.

Ludwig van Beethoven, Inventatorul „Silent Disco”

La 28 de ani, Beethoven începe să-și piardă auzul, dar compune mai mult ca oricând. A sfidat destinul și, în tăcerea sa, a scris lucrări care au schimbat pentru totdeauna cursul muzicii. Momentul său iconic rămâne premiera Simfoniei a 9-a, când, complet surd, a dirijat fără să audă nimic. Când publicul a izbucnit în ovații, Beethoven era cu spatele până când solista Caroline Unger l-a întors spre sală pentru a vedea furtuna de aplauze. Obsedat de vibrații, uneori își prindea un bețișor între dinți pentru a simți sunetul pianului. Când nu mai auzi nimic și totuși scrii o compoziție precum „Oda Bucuriei”, e clar: superstar mondial.

Beethoven a fost un spirit liber, un artist care a împins mereu limitele și a deschis noi forme de expresie. Muzica lui are claritate, forță și profunzime, o combinație care i-a oferit un loc unic în istorie și care a schimbat pentru totdeauna felul în care oamenii au înțeles arta.

Beethoven a fost și primul mare compozitor care a făcut din muzică un manifest personal. În fiecare lucrare, a transformat zbuciumul interior în artă, iar această sinceritate l-a apropiat de public ca nimeni altul. Simfoniile lui nu erau doar partituri, ci experiențe care vorbeau despre libertate, luptă, fragilitate și triumf. Pentru fiecare orchestră care îi cântă simfoniile, intensitatea e aceeași ca acum două secole. Pentru fiecare generație care îl ascultă, Beethoven rămâne un contemporan. Dovada că muzica scrisă în tăcere poate face lumea să vibreze.

Superstar Originals

Înainte de Michael, Hendrix sau Beatles, scena aparținea lui Beethoven, Mozart sau Enescu. Genii, extravaganți, revoluționari, adorați, invidiați, respectați. Legendari. Poveștile lor magice se găsesc pe fundația9.ro/festivalulenescu. De la bio-uri pline de picanterii, până la secțiunea People of Enescu sau articolele și materialele pregătite de jurnaliștii de la Scena9 și Școala9, playlisturi de Spotify cu hituri clasice, recomandări de concerte și update-uri din sălile de concert, site-ul Fundația9 BRD The Original Superstars, lansat cu ocazia Festivalului Internațional George Enescu, este locul în care trebuie să fii ca să fii conectat la fenomenul Enescu 2025, dar și la cei care au deschis drumul pentru ce înseamnă muzica acum.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

