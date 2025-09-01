(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025: Our Greatest of All Times

Au dat primele concerte la vârsta grădiniței. Primele instrumente țăndări pe scenǎ ei le-au făcut. Au inventat genuri muzicale, trenduri și starmania. Aveau groupies cu sânge albastru și undă verde să se poarte cum le trecea prin cap la curte sau pe scenă

Ei au fost starurile de dinainte sǎ existe staruri!

Redescoperă-i pe George Enescu, J.S. Bach, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, W.A. Mozart, Franz Liszt sau Richard Wagner în cea mai nouă campanie BRD la Festivalul Internațional George Enescu: The Original Superstars. Muzica clasică readusă în prezentul culturii contemporane așa cum n-ai mai auzit-o până acum: cu povești legendare, întâmplări nemaiauzite, concerte alternative - Enescu în Control, powered by BRD, și multe alte surprize.

George Enescu, Our Greatest Of All Times

George Enescu a fost cel mai tânăr student al Conservatorului din Viena la 7 ani, la 10 ani a susținut un concert privat în fața împăratului Franz Joseph și la 16 ani a debutat cu „Poema Română” la Paris. A umplut săli pe două continente, a dirijat orchestrele din New York și Philadelphia, profesorul lui fiind Yehudi Menuhin.

Un muzician care trecea cu aceeași naturalețe de la sălile elegante din Paris la marile orchestre americane, și care știa să inspire atât publicul, cât și generațiile de tineri artiști pe care îi forma. Pentru el, muzica era un univers total, iar fiecare apariție – fie în concert, fie ca profesor – devenea un eveniment în sine.

Ce rămâne e de legendă: era „Georges Enesco” pe afișe, cânta pe o vioară Guarneri del Gesù, făcea seri la Peleș cu Carmen Sylva și avea un final de film noir la Hôtel Atala cu epilog la Père-Lachaise. Între destinul de superstar și cel de filantrop, Enescu a reușit să devină un simbol al culturii române pe scena universală. Și poate aici este adevărata dimensiune a lui Enescu: a fost un „artist total”, un headliner cu anvergură mondială, dar și un mentor pentru generații. Ar fi fost trending oricând, fie în secolul XIX, fie acum.

Festivalul Enescu îi dedică în 2025 un omagiu aparte sub tema „Aniversări / Celebrations” – un elogiu adus marilor muzicieni și momentelor de referință din istoria unor orchestre de prestigiu.

Superstar Originals

Înainte de Michael, Hendrix sau Beatles, scena aparținea lui Beethoven, Mozart sau Enescu. Genii, extravaganți, revoluționari, adorați, invidiați, respectați. Legendari. Poveștile lor magice se găsesc pe fundația9.ro/festivalulenescu. De la bio-uri pline de picanterii, până la secțiunea People of Enescu sau articolele și materialele pregătite de jurnaliștii de la Scena9 și Școala9, playlisturi de Spotify cu hituri clasice, recomandări de concerte și update-uri din sălile de concert, site-ul Fundația9 BRD The Original Superstars, lansat cu ocazia Festivalului Internațional George Enescu, este locul în care trebuie să fii ca să fii conectat la fenomenul Enescu 2025, dar și la cei care au deschis drumul pentru ce înseamnă muzica acum.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 01-09-2025 15:48



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.