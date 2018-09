"100 de ani în 100 de zile". 1939 - începe Al Doilea Război Mondial

Pro TV

Continuăm Campania Știrilor ProTV dedicată centenarului - "100 de ani în 100 de zile", cu anul 1939.

1 septembrie este dată la care începe cel de Al Doilea Război Mondial. Şi este anul în care Germania nazistă şi Rusia sovietică încheie pactul Ribentropp Molotov. Este documentul prin care Germania îi va permite Rusiei să rupă Basarabia şi Bucovina de Nord de România.

În primăvară Hitler anexează Cehia, iar Slovacia devine un stat independent, controlat însă de germani. Al Treilea reich se apropie de graniţele României. Hitler are nevioie de combustibil pentru a-şi continua expansiunea. România ocupa locul 1 în Europa la producţia de petrol.

În martie România încheie un acord comercial cu naziştii, în sperenta ca apropierea Germania va descuraja o eventuală invazie sovietică. Trimitem în Germania petrol, lemn şi cereale. În următorii ani peste jumătate din exporturile României se duc în Germania. Devenim subjugaţi din punct de vedere economic

„Dau petrol şi grâu, ca să nu dau sânge şi pământ" declara premierul Armand Călinescu.

În acelaşi an Carol schimba legislaţia electorală. Femeile primesc pentru prima oară în istoria România dreptul de vot. În schimb votul este permis doar în rândul românilor "ştiutori de carte".

La Moscova, Germania şi Uniunea Sovietică încheie pactul Ribbentrop-Molotv. Hitler şi Stalin îşi împart sferele de influenţă în Europa. Trag practic o linie pe harta Europei. Polonia este ruptă-n două. Uniunea Sovietică primeşte Finlanda şi ţările Baltice. Există şi o anexă secretă care va schimba viitorul României pentru totdeauna. Ruşii îşi declară interesul asupra Basarabiei, Germania nu se opune.

1 septembrie, ora 4 şi 45 de minute. Hitler invadează Polonia, Marea Britanie şi Franţa declara îi declară război. Începe al doilea război Mondial. Blietzkriegul Wermachtului este năucitor. În mai puţin de o lună Hitler cotropeşte Polonia. Simultan ruşii invadează Finlanda şi estul Polonie.

Consilul de coroană decide că România să se declare neutră. În plină deflagraţie mondială România rămâne fără premier. Armand Călinescu este asasinat de un comando legionar. Era o răzbunare. Călinescu ordonase cu câteva luni înainte asasinearea liderului legionar Zelea Codreanu. Asasinii sunt prinşi şi executaţi în public.

Peste Ocean, preşedintele Roosevelt este avertizat de Albert Einste că uraniul poate fi folosit pentru a realiza bomba atomică. Iar la Hollywood au primera fillmele "Vrăjitorul din Oz" şi pe "Aripile Vântului". Maria Tănase a cântat pentru elita americană la New York. Iar Gerege Enescu a condus filarmonica din New York. În acelaşi an Mircea Eliade publică romanul „Nuntă în Cer”.

