Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Calendarul consultărilor cu partidele

Preşedintele Klaus Iohannis a anunțat, marţi, într-o conferință de presă, că va avea consultări cu partidele politice, după ce Mihai Tudose a demisionat de la șefia Guvernului, pe fondul tensiunilor politice din PSD.

„Premierul Tudose mi-a înaintat demisia și am acceptat-o. Această situație în care s-a ajuns mă nemulțumește profund și este o situație care mă îngrijorează. Iată că, la un an de la alegeri, avem deja două guverne PSD eșuate”, a început Klaus Iohannis mesajul.

El a continuat afirmând că își dorește „o procedură rapidă, care va duce la stabilirea unui nou Guvern”.

„Avem acum, evident, nevoie de un Guvern, pentru a scurta, cât se poate de mult, situația de incertitudine. Eu vreau să avem o procedură rapidă, care va duce la stabilirea unui nou Guvern, pentru că această nesiguranță politică nu trebuie să degenereze în instabilitate politică și, mai important, vreau să previn posibile urmări economice negative generate de criza din interiorul PSD”, a spus Iohannis.

În acest context, președintele Iohannis l-a desemnat pe Mihai Fifor interimar.

Citește și USR îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să refuze desemnarea unui nou prim-ministru

„Pentru a avea o procedură cât se poate de rapidă, am decis să convoc consultări cu partidele parlamentare pentru mâine. Voi trimite chiar acum invitațiile de participare la consultări”, a mai spus el.

Citește și: Cine este Mihai Fifor, desemnat de președintele Iohannis premier interimar



Agenda consultărilor:

► ora 12.00: Consultări cu Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);

► ora 13.00: Consultări cu Partidul Naţional Liberal (PNL);

► ora 14.00: Consultări cu Uniunea Salvați România (USR);

► ora 14.30: Consultări cu Partidul Mișcarea Populară (PMP);

► ora 15.00: Consultări cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

► ora 15.30: Consultări cu Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Declarațiile vin după ce, luni seara, Mihai Tudose a anunțat că va demisiona. Marți, el ar urma să meargă la Cotroceni, unde să îi înmâneze personal demisia șefului statului.

Premierul Mihai Tudose şi-a anunţat demisia la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, care a durat mai bine de cinci ore. 60 dintre cei care au participat la întâlnire au votat să îi fie retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, patru au fost împotrivă şi patru s-au abţinut.

La ieşirea din sediul partidului, Mihai Tudose a declarat că PSD a hotărât că este nevoie de un alt Guvern şi că va pleca „cu fruntea sus.”

„Îmi reproşez că nu am făcut mai mulţi kilometri de autostradă, că nu am făcut mai multe spitale, dar vedeţi, astăzi am avut un eveniment fericit, o investiţie de 500 de milioane aproape. Plec cu fruntea sus, nu am închis anul prost, nu regret nimic, colegii au apreciat activitatea guvernamentală”, a spus el.

Mihai Tudose a mai spus că nu va asigura interimatul şi, după ce a plecat de la sediul partidului, a mers la Palatul Victoria pentru a-şi lua lucrurile, după cum a declarat.

Preşedintele Klaus Iohannis declara în 12 octombrie, pe fondul speculațiilor privind remanierea Guvernului: „Dacă şi acest Guvern ar cădea, ar rebui să îmi pun întrebarea la modul extrem serios dacă PSD ar mai avea capacitatea să guverneze".

Întrebat, la acel moment, despre posibilitatea unui nou guvern tenocrat, Iohannis a declarat: „Avem un partid care a câştigal alegerile, nu are decat să performeze. Cine a câştigat să-şi facă treaba, să guverneze, să producă rezultate!".

Comitetul Executiv Național al PSD s-a reunit, marți la ora 11.00, în ședință, pentru a decide o nouă propuenere pe care să i-o înainteze președintelui.

Liviu Dragnea, președinte PSD, a precizat luni seara: „Se pare că eu am mână foarte proastă şi nu numai în ceea ce priveşte propunerile de premier, ci încă zece cazuri şi le-am spus colegilor mei astăzi că nu vor face nicio propunere. Eu voi vota propunerea care iese din dezbatere.”