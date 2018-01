CTP: ”Simona Halep s-a născut a doua oară. Nici acum nu-mi vine să cred ce am văzut”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat în cadrul emisiunii Escu & Esca calificarea Simonei Halep în finala de la Australian Open.

Andreea Esca: Tema întâlnirii noastre de astăzi este ”Romania, încotro?”, dar pentru că Simona s-a calificat la Australian Open, ”România, încotro cu Simona?”

CTP: Ar fi bine să ne ia Simona după ea sau cu ea. Nu numai în Australia, în lumea asta mare. Dacă am fi cu Simona, ar fi bine, ne-am scoate. Dar nu suntem cu Simona, suntem cu doamna ... era să zic Dăncilă, cu doamna Dragnea. Ce-am văzut în meciul ăsta cu Kerber nici acum nu-mi vine să cred, Andreea. Sunt în tenis de peste o jumătate de veac, nu credeam că un jucător, o jucătoare poate, la 26 de ani, să se nască a doua oară pe terenul de tenis, pentru că asta s-a întâmplat cu Simona pe marea Rod Laver Arena din Melbourne. Niciodată nu a jucat, i-am văzut nu toate meciurile, majoritatea... niciodată nu a jucat tenisul pe care l-a jucat în acest meci. A fost cu totul altceva . Până acum avea acel stil, numit chiar de ea - smart defensive - deci o defensivă inteligentă, uneori agresivă, dar defensivă bazată pe picioare, pe recuperări de mingi, pe deplasare foarte bună şi ţinut mingea în teren. Cum spuneam eu la un moment dat o ţăcăneala superioară, folosind un termen din jargonul tenisului. Și să o vezi jucând un meci întreg pe atac, pe lovitură decisivă a fost winner-iță, adică a produs un număr de winner, de lovituri directe, câștigătoare cât n-a produs în niciun meci în viața ei, nici pe departe nu s-a apropiat, imens. Cred că au fost turnee în care n-a adunat în tot turneul atâtea lovituri direct câștigătoare ca-n acest meci.

Andreea Esca: Credeți că a plecat de la început cu o complet altă idee despre cum trebuie să joace sau a fost o întâmplare?

CTP: Da. Și a stupefiat-o pe Kerber și pe antrenorul ei, Wim Fissette, care făcuse niște declarații măgărești și complet neprofesioniste înainte de meci spunând ”o cunosc bine pe Simona, știu ce o să joace”. Nu faci astfel de declarații când ai fost antrenorul ei un an de zile. Eu zic că e vorba de non disclosure. Am lucrat cu tine, nu mă apuc să spun acum că te cunosc și o să te vând ăsteia cu care sunt acum. Dacă ești un profesionist onest. Or Simona i-a năucit și pe Kerber, și pe Fissette cu acest stil cu totul neaşteptat. Nici eu n-am crezut că Simona își poate asuma lovitură tare, lovitură la risc, lovitură la linie, la retur, la serviciu, deci a servit mult mai tare ca de obicei. Când îți imaginai că o să ai într-un meci Simona-Kerber scorul 6-0 pentru Simona la ași. Șase ași Simona! Și zero Kerber.

Andrea Esca: Poate că și ea s-a gândit de la început că fostul antrenor îi va spune actualei eleve ”uite cam aşa face Simona” și s-a gândit să vină cu ceva complet nou.

CTP: Da, exact. A și spus Kerber ”mă aștept la un meci de angajament”. Picioare. Picioare. S-a și spus bătălia picioarelor, foarte puternice amândouă. O să fie multe mingi schimbate peste plasă și cine greșește prima.. ei iată că Simona nu a mai jucat la greșeală, și-a făcut ea punctele, ea a luat inițiativa, ea a greșit, ea a făcut lovitură decisivă, iar în momentele în care nu i-a mers, pentru că nu se putea, ați văzut 5-0 pentru Simona, nu-și revenea, Kerber nu înțelegea ce se întâmplă, ce jucătoare are în față, nu mai era Simona Halep. Cum îi lăsa o gaură de șoarece în gardă, Simona intra acolo și făcea punct. Și de la 5-0 firește că și-a revenit. Kerber este o mare jucătoare, s-a repliat, s-a adunat. Bun, jucăm altceva, este un alt dans, hai că joc și eu. Și s-a ajuns la un meci, cum se spune în box, cu garda jos, contre. Nu s-a mai apărat. Cine rămâne în picioare. Și în momentele în care era de așteptat să nu-i mai meargă Simonei, că nu poate să-ți meargă stilul ăsta ofensiv continuu și au fost momente de joc mai slab, când a adunat greșeli. Acolo mi-a fost frică de mentalul ei. Când încerci ceva nou și vezi că nu-ți merge, tendința aproappe irepresibilă a creierului este să joci ce știi, te întorci în jocul vechi că acolo ești sigur, ești confortabil. Incredibil! Nicio secvență, un schimb de mingi, un moment, Simona nu s-a întors la alura ei de altădată. Defensivă. Tot timpul privirea și corpul în față, au fost ofensive până la ultima minge a acestui meci. Indiferent dacă intră sau nu, dacă era mai sus sau mai jos în meci. Simona a menținut acest stil nou pentru ea. S-a născut a doua oară pe arena asta.

Andreea Esca: Poate că a ținut minte că, în ultimele dăți, faptul că i-a fost teamă cumva și s-a repliat a făcut-o să piardă și acum o fi zis lupt până la capăt. Cum o fi, risc, hai să încerc și așa!

CTP: Ne amintim că am trăit amândoi acel moment istoric, Roland Garros. Aici este ștergerea acelei frici. Există o povestire excepțională a lui Hemingway - ”Scurtă şi fericită viaţă a lui Francis Macomber” în care un american de 30 și ceva de ani care nu evoluase mental peste vârsta de 16 ani, deși el arată foarte bine. Sunt americani din ăştia care rămân adolescenți până la vârsta de 80 de ani. Avea o problemă, era la un safari, în Africa, și era laș, era fricos, cum vedea leul sau bivolul, se pierdea cu firea, arunca pușca și fugea deși plătise un vânător profesionist, o călăuză. Și nevastă-sa îl disprețuia profund pentru asta și se culca cu vânătorul, umilindu-l în fiecare zi. Și vine un moment în care călăuza îl ține mai mult în fața animalului, nu-l lasă să fugă, îl ține acolo. Dar ăsta apucă să vadă frica, să trăiască cu ea câteva secunde. Privește leul în ochi. Trăiește cu frica. Și frica dispare. Din momentul ăla Macomber este ”unde-i baba să-i rup laba!” ”să vină orice, și dinozaurii!”.

Andreea Esca: Deci aşa a fost Halep azi, ”unde-i baba să-i rup laba!”?

CTP: Da! Se vedea cum frica de care Simona s-a eliberat a trecut la adversară. A stresat-o continuu. Cu Simona s-a întâmplat ceva dincolo de tenis . Acea lipsă a ei de decizie, de curaj, de a lovi, când trebuia să-i dea obraznicei de Ostapenko. Ai văzut ce face acum? Când spuneam că nu o să mai facă nimic, m-au înjurat nu ştiu câţi, uite că nu mai face nimic acum, decât numai măgarii. Aia a servit cu o frică îngrozitoare. Simona în loc să o execute i-a trimis mingea pe centru, moale. Și de acolo a pierdut setul şi meciul. Din pricina fricii ei interioare, de a lua prim planul, de a lua iniţiativa, de a lovi. Acum a şters. Din acest moment Simona e alta. E Francis Macomber care strigă ”să vină leul!”. Dar știi cum a sfârşit Francis Macomber? L-a împuşcat propria soţie din spate, în ceafă, accident de vânătoare. Pentru că ştia că din clipa în care nu-i mai este frică, ea nu-l mai poate controla şi o va arunca din căsnicie ca pe o cârpă. Nu asta se va întâmpla cu Simona. Simona din acest moment, după acest meci, ştie că poate să joace aşa.

Andreea Esca: Credeţi că aşa o să joace şi în finală?