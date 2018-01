Mesajul lui Darren Cahill pentru Simona Halep, în timpul meciului: ”Concentrează-te și gura-nchisă!”

Din gesturi, antrenorul i-a transmis: ”Concentrează-te și gura-nchisă!”, momentul fiind surprins de camere.

Scena a avut loc în al doilea set, când Simona s-a enervat după ce a pierdut câteva mingi.

Antrenorul Darren Cahill a pus-o la punct scurt, cu două gesturi. Imaginile s-au viralizat imediat:

"Focus, ???? and DO IT" @darren_cahill you were great this tournament ????❤

