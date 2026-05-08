Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile depășesc valorile normale în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Oltenia și în Muntenia, pe unde se vor atinge 26...27 de grade. Valori mai modeste, de 15...17 grade, se vor înregistra pe litoral.

Dobrogea și Bărăgan găsim vreme destul de bună. Doar pe litoral se mai adună norii și o să plouă din când în când. Joi au fost 26 de grade la Calarasi, dar vineri se racoreste usor si vor fi cel mult 24 de grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în nordul Munteniei și în sudul Moldovei, se anunță o atmosferă plăcută, cu soare și tot 24 de grade în termometre.

În nordul Moldovei și în Bucovina urmează o zi cu averse consistente, care pot lăsa în urmă peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și tunete, fulgere și sunt posibile căderi de grindină. Temperaturile se vor situa între 19 grade la Suceava și 25 de grade la Bacău.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, se anunță o zi cu înnorări și ploi în multe zone. Apare puțin și soarele printre nori, iar temperaturile vor ajunge până la 23 de grade.

Ploile ajung vineri și în ținuturile vestice, iar în zonele de munte se pot strânge cantități mai importante de apă. Vântul crește în intensitate pe timpul ploilor, iar după prânz se vor înregistra 24 de grade la Deva și la Reșița.

În Transilvania avem o zi cu multă instabilitate. Vor fi ploi destul de consistente și, izolat, o să cadă grindină. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade la Alba Iulia.

Vremea în Oltenia

O să plouă și în Oltenia, în special la deal si la munte. In rest, atmosfera va fi placuta dar spre seară si la noapte ploile vor cuprinde majoritatea zonelor. Se încălzește și la amiază se vor inregistra 27 de grade la Râmnicu Vâlcea.

In ținuturile sudice, ploile apar în zonele de deal și de munte. Vor fi însoțite de tunete, fulgere, iar vântul va crește în intensitate pe timpul ploilor. Ieri au fost 28 de grade la Giurgiu dar vineri se racoreste usor si vor fi 26 de grade.

Vremea în București

În București, avem tot vreme caldă și 26 de grade pe la amiază. Șansele de ploaie cresc mai spre seară și la noapte.

Sâmbătă, vremea rămâne caldă. Se ating 25 de grade, dar instabilitatea persistă. Către seară vor veni averse, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului.

Duminică, vremea va fi schimbătoare. În orele dimineții o să plouă slab, iar după-amiaza s-ar putea să apară câteva averse, cu fenomene electrice. Vântul devine activ și se răcorește ușor.

Luni, se încălzește și, după prânz, se vor înregistra 26 de grade. În prima parte a zilei predomină vremea frumoasă, dar mai târziu se adună norii și sunt posibile averse. În noaptea de luni spre marți, minima va ajunge la 14 grade.

Vremea la munte

La munte, vineri o să fie mai cald decât ar trebui, dar o să plouă în majoritatea masivelor. Vor fi averse destul de abundente, cu tunete, fulgere și vânt intens. E posibil să cadă grindină și se vor strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Sâmbătă, instabilitatea persistă. Vor fi perioade cu averse, tunete, fulgere și intensificări de scurtă durată ale vântului. Se pot acumula cantități de apă de peste 20...30 l/mp și, izolat, vor fi căderi de grindină.

Duminică, în Carpații Orientali și în estul Meridionalilor se mai adună norii și o să plouă din când în când. Vor fi averse și, izolat, se vor semnala și descărcări electrice. În restul zonei montane predomină vremea frumoasă, iar temperaturile rămân ridicate, mai ales în masivele vestice.

Luni, temperaturile rămân peste normalul perioadei. Înnorările persistă și o să plouă pe suprafețe extinse. În masivele vestice și în cele nordice vor fi averse torențiale, cu fenomene electrice și, izolat, o să cadă grindină.