Deși nu toate căpușele sunt purtătoare de boli, specialiștii recomandă să fim precauți, pentru că simptomele unei infecții pot apărea și la câteva săptămâni după mușcătură.

O atenție deosebită trebuie să acordăm și animalelor de companie.

La spitalul din cadrul Universității de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, doctorii se confruntă cu cazuri de câini mușcați de căpușe. De pildă, pe un exemplar, care nu avea energie și poftă de mâncare de mai multe zile, medicii au găsit 2 căpușe. Testele au scos la iveală mai multe patologii, care ar fi putut fi provocate în urma mușcăturii.

Conf. dr. Cosmin Peștean, Urgențe USAMV Cluj-Napoca: „Într-un mod foarte serios afectează starea de sănătate a cățelului și cel mai greu e când nu sunt identificate la timp, în anumite situații pot ajunge la probleme grave."

Unele căpușe pot transmite infecții, cum ar fi boala Lyme, care poate afecta articulațiile și sistemul nervos. Așa că este important ca mușcătura să fie monitorizată.

Afectați sunt și oamenii, iar specialiștii recomandă să mergem la medic dacă observăm simptome precum febră, stări de oboseală ori roșeață în zona afectată.

În ultima lună, 18 cazuri de mușcături de căpușe au fost înregistrate doar la Spitalul de Copii din Cluj.

Daniel Drăghiciu, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii din Cluj: „Unora li s-a îndepărtat căpușa, alții au avut căpușele îndepărtate de către părinți la domiciliu, li s-au dat recomandările pentru supraveghere la domiciliu."

Acești paraziți pot fi luați din locuri cu iarbă înaltă sau din păduri. Specialiștii spun să ne îmbrăcăm cu haine deschise la culoare dacă ieșim la plimbare în astfel de locuri.

Dr. Gianluca D'Amico, USAMV Cluj-Napoca, parazitologie: „Suntem în sezonul de vârf pentru activitatea majorității speciilor de căpușe. Căpușele sunt de-a dreptul foarte înfometate și acum profită de primele zile călduroase pentru a găsi o gazdă potrivită.”

Animalele de companie pot aduce căpușe în casă, așa că acestea trebuie deparazitate regulat.