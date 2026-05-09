Redăm mai jos mesajul integral al liderlui PSD, Sorin Grindeanu:

”Ziua Europei are pentru PSD o relevanță aparte.

Social-democrații români au fost forța politică determinantă pentru aderarea României la Uniunea Europeană.

Pentru noi, Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile.

Rămânem consecvenți acestui obiectiv, indiferent de piedicile pe care anumite forțe politice, care se pretind pro-europene, încearcă, în prezent, să le pună României.

Construcția europeană se bazează pe solidaritate și prosperitate pentru toți cetățenii, iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au sevit acestor deziderate.

Am crescut veniturile românilor, am protejat economia în momente dificile și am susținut investițiile. Am folosit fondurile europene pentru dezvoltare și am insistat ca România să aibă o voce respectată la nivel european.

Sunt lucruri concrete care nu pot fi negate de niciun adversar politic.

Pentru România, parte integrantă a Uniunii Europene, avem în continuare obiective clare: un buget european post-2027 care finanțează măsurile și investițiile de care are nevoie România, integrarea în OCDE și pregătirea pentru Zona Euro.

Construcție, măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice și pauperizare!”