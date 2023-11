Tripleți abandonați la naștere la Baia Mare, adoptați de o femeie și fiica ei. ”E un sentiment de nedescris”

Soarta tripleților, născuți înainte de termen, dar sănătoși și cu o dezvoltare foarte bună în primele 3 săptămâni de viață, a înduioșat atât personalul spitalului, cât și pe asistenții sociali care au vrut ca băiețeii și surioara lor să nu fie despărțiți.

Cei 3 frățiori, doi băieți și o fetiță, s-au grăbit să vină pe lume pe 1 noiembrie. S-au născut prematur, la 8 luni, prin cezariană, și medicii spun că sunt perfect sănătoși. Dar mama lor, o tânără de 25 de ani copleșită de necazuri, a decis să-i lase pe cei mici în maternitate.

Vestea bună este că o femeie și fiica ei au decis să îi ia pe toți cei trei bebeluși acasă și să-i îngrijească împreună.

”Angajată spital: Nu ne lăsați să-i vedem? Că numai am auzit de caz. O, ce frumoși sunt, o Doamne! Fetița încă n-a fost externată. Pe toți trei îi luați? Să fie sănătoși și să vă bucurați de ei. Înseamnă că pe ăștia vi i-a adus Moșul".

Pentru că pe 8 noiembrie sunt sărbătoriti Sfinții Arhangheli, tripleții au fost botezați în spital: Mihai, Gabriel și Gabriela.

Bogdan Lucian, director medical Spitalul Județean Baia Mare: ”Astăzi cei doi băieței se vor externa și urmând ca în cursul săptămânii și fetița va fi externată în aceeași familie. Idealul este ca toți copiii care provin din aceleași familii să fie îngrijiți în aceeași famili,e cu atât mai mult în cazul acestora, fiind tripleți. Este firesc și natural să crească împreună".

”Am ales copiii pentru că îi iubesc foarte mult”

Asistenții maternali, o femeie de 53 de ani și fiica ei de 34 au experiență și, mai ales, suflet nobil.

Mama: "Am ales copiii pentru că îi iubesc foarte mult și am optat pentru serviciul ăsta să pot ajuta și alți copii. Nu vor fi despărțiți”.

Fiica: ”Abia am așteptat să ne putem întâlni. E un sentiment de nedescris. Eu mai am acasă 2 copii și suferința nu o poți măsura, mama e mamă. Toată lumea e fericită că vin bebelușii acasă, mai ales copiii. Emoții, cumpărături, pătuțuri câte 3, nu am știut ce mărime au, am luat totul...".

Adrian Mândru, purtător de cuvânt DGASPC Maramureș: ”În cazul în care nu se va reuși integrarea copiilor în familie, vor fi inițiate demersurile pentru procedura adopției. Mama a declarat că mai are un copil în îngrijire și nu își asumă creșterea lor din cauza posibilităților materiale precare”.

Peste 45 de zile, reprezentanții DGASPC Maramureș vor lua legătura cu mama biologică pentru a vedea dacă decide să renunțe definitiv la cei trei copilași.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 20-11-2023 17:54