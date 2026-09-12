„Iranul a rezistat cu succes Israelului și Statelor Unite”, a declarat Pezeshkian vineri seară, în timpul unei întâlniri cu lideri religioși indieni la New Delhi. „Pentru că noi căutăm adevărul și dreptatea, nu vom ceda în fața aroganței și intimidării.”

Declarațiile lui Pezeshkian, făcute înaintea summitului BRICS care are loc în India în acest weekend, vin după ce președintele american Donald Trump a afirmat că Iranul ar fi distrus Israelul și Orientul Mijlociu și ar fi început să atace orașe americane dacă Washingtonul nu ar fi intervenit militar împotriva Teheranului.

„Dacă ar trebui să o fac din nou, aș face exact ceea ce am făcut”, a declarat Trump joi.

Pezeshkian, aflat la prima sa vizită în India, s-a întâlnit vineri și cu premierul indian Narendra Modi. În timpul discuțiilor bilaterale, Modi și-a exprimat îngrijorarea privind siguranța navigatorilor și a subliniat necesitatea păcii, precum și a libertății de navigație și a comerțului.

Transporturile de petrol și alte mărfuri prin Strâmtoarea Hormuz, ruta maritimă strategică dintre Iran și Oman, s-au redus drastic după ce Statele Unite și Israelul au început războiul împotriva Iranului, pe 28 februarie. Nave și membri ai echipajelor au rămas blocați timp de săptămâni sau chiar luni.

Premierul indian și-a reiterat apelul pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu prin „dialog și diplomație”.

Prețurile mondiale ale petrolului au crescut puternic ca reacție la escaladarea semnificativă din această lună a confruntărilor dintre Statele Unite și Iran. Creșterea prețurilor la energie reprezintă o problemă majoră pentru țări precum India, care depind în mare măsură de importurile energetice.

India, economia majoră cu cea mai rapidă creștere din lume, se numără printre statele cele mai vulnerabile la perturbările aprovizionării provocate de război. Țara din Asia de Sud importă aproape 85% din necesarul său de combustibil și depinde de lanțul de aprovizionare cu energie care traversează Strâmtoarea Hormuz.

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat numeroase echipaje indiene. În iulie, două nave care transportau în total 30 de navigatori indieni au fost atacate în timp ce traversau Strâmtoarea Hormuz. Potrivit guvernului indian, zece navigatori și-au pierdut viața din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Modi și Pezeshkian au fost fotografiați vineri ținându-se cordial de mână în timp ce părăseau Forumul de Afaceri BRICS.

„Când liderii a două mari națiuni își dau mâna, ne amintesc de prietenia istorică dintre două mari civilizații”, a transmis Ambasada Iranului în India într-o postare pe X, salutând relațiile dintre cele două țări.