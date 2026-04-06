Maximele pornesc de la 15 grade în depresiuni și ajung pe la 25 de grade în sud-vest și în sud-est.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde găsim vreme frumoasă. Nu prea vedem norii, însă vântul prinde putere. Se face puțin mai cald decât duminică, iar după prânz maximele ajung la 23 de grade. La noapte se adună norii și o să plouă puțin.

Cerul se păstrează curat și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Vântul, însă, are unele intensificări. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ating pragul unei zile de vară și vor fi în jur de 25 grade.

Foarte cald o să fie și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde se vor înregistra 23...24 de grade. Pe-aici se înnorează din când în când și vin câteva averse cu tunete și fulgere. Vântul bate tare, iar peste noapte, la altitudini mari, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot atmosferă schimbătoare: înnorări, momente cu soare și câteva ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul poate să atingă viteze de 60 de km/h, iar temperaturile ajung la 20 de grade pe la Satu Mare.

Și în vestul țării o să plouă trecător, pe suprafețe restrânse. În general se anunță o zi frumoasă, cu un vânt ceva mai insistent. Se face puțin mai cald decât ieri, iar în Banat se ating 22 de grade.

În Transilvania avem înnorări și câteva averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice. nu lipsesc perioadele cu soare, iar vântul bate tare în toată provincia. La munte, la altudini mari vor fi rafale de peste 90 de km/h. Maximele ajung la 21 de grade pe la Alba Iulia.

În Oltenia urmează o zi superbă, cu cer senin și temperaturi de vară, de până la 25 de grade. E adevărat că vântul are unele intensificări, dar în rest nu mai sunt alte fenomene care să ne strice ziua.

În ținuturile sudice avem tot soare și vreme bună. Se simte puțin și vântul, iar temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 23 de grade la Giurgiu și la Târgoviște.

Vremea în București

În București se mai încălzește puțin și temperatura urcă până la 23 de grade. Cerul se păstrează curat pe tot parcursul zilei, însă vântul devine mai insistent. La noapte minima ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

La munte avem tot vreme caldă pentru această perioadă, dar crește instabilitatea. Apar averse cu descărcări electrice, iar pe crestele Orientalilor, mai ales noaptea, o să ningă sau o să cadă lapoviță. Vântul se întețește, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90 de km/h.