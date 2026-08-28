În Banat se vor atinge 35 de grade și o să crească disconfortul termic. În schimb, în estul Transilvaniei, la Miercurea Ciuc, vor fi doar 21 de grade.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi destul de însorită. Nu este exclus să vină și câțiva stropi de ploaie, în special în Delta Dunării și pe litoral. Se pornește vântul și ajunge la viteze de 70 km/h, iar temperaturile, mai scăzute decât joi, se opresc pe la 27 de grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem vreme frumoasă și temperaturi foarte plăcute, dar mai scăzute decât ar fi normal. Vor fi cel mult 26 de grade pe la amiază. Vântul va avea intensificări și în această zonă. S-ar putea să apară și o ploaie rapidă, trecătoare pe parcursul zilei.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina sunt fi ceva condiții de ploaie, în special în regiunile montane. Domină însă atmosfera cu soare și mai încălzește față de joi, când pe aici au fost 19...20 de grade. Astăzi maximele ajung la 24 de grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș nu vorbim deloc despre ploi. Vremea rămâne frumoasă toată ziua. Este răcoare acum, dimineața, dar mai târziu temperaturile urcă până la 27...28 de grade.

În ținuturile vestice se face foarte cald, iar în Banat avem o amiază caniculară, cu 35 de grade la umbră și un disconfort termic ridicat. Nu sunt semne de ploaie, iar vântul bate ceva mai tare în zonele de munte.

În Transilvania avem o dimineață cam rece, cu ceață densă în depresiuni. Până la ora 9 este cod galben de ceață în județele Covasna și Harghita. Apoi se arată soarele și se ating vreo 27 de grade în Târgu-Mureș. În rest o să fie mai răcoare.

Vremea în Oltenia

În Oltenia este cam înnorat la începutul zilei, dar cerul se degajează mai târziu. Temperaturile scad, însă, față de joi, când s-au înregistrat 34 de grade. Vineri vor fi 25...26 de grade în această regiune.

În sudul țării găsim vreme destul de frumoasă, vânt activ și până la 28 de grade în Lunca Dunării. Acum este ceață în nord-vestul Munteniei, iar peste zi apar ceva înnorări, poate și o aversă-două.

Vremea în București

În București astăzi cerul rămâne acoperit și se mai răcorește puțin. Maxima se oprește la 29 de grade. După-amiază și seara se întorc aversele, care vin însoțite de rafale puternice de vânt.

Sâmbătă avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul va fi activ, iar temperatura mai pierde un grad și ajunge la 28 de grade.

Duminică avem încă o zi frumoasă. Nu vedem norii, vântul adie plăcut și se mai încălzește puțin. După prânz se ating 30 de grade.

Luni vremea devine călduroasă, iar maxima ajunge la 33 de grade. În primele ore vor fi ceva înnorări și e posibil să picure trecător, dar mai târziu cerul se degajează și se anunță o amiază însorită.

Vremea la munte

La munte găsim atmosferă instabilă. Cel mai mult o să plouă în estul Carpaților Meridionali, precum și în jumătatea sudică a Orientalilor, pe unde se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Tot în aceste masive vremea devine răcoroasă pentru data din calendar.

Sâmbătă se îndreaptă vremea. Doar în Meridionali și în Munții Banatului mai vin câțiva stropi de ploaie. Și tot în Munții Banatului vântul are unele intensificări.

Duminică se mai încălzește. Avem atmosferă însorită până la apropierea serii, când se înnorează și o să plouă slab - mai ales în Carpații Occidentali. Vântul se întețește la altitudini mari.

Luni se înnorează din nou și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în toate masivele. În Orientali și în Meridionali se vor strânge peste 20 de litri de apă pe metru pătrat.

Vremea la mare

Pe litoral norii se înmulțesc, vin câteva ploi trecătoare, iar vântul bate cu 55 de km/h. Se face mai răcoare decât ieri, iar maximele nu mai trec de 27 de grade. În apă vor fi 23...24 de grade.

Sâmbătă vremea devine răcoroasă și temperaturile se opresc la 26 de grade. Din când în când o să mai picure trecător, iar vântul rămâne insistent și atinge viteze de 60 de km/h.

Ziua de duminică aduce atmosferă însorită și temperaturi în creștere, de până la 28 de grade. Cerul rămâne curat, însă vântul mai are unele intensificări.

Luni se face mai cald și se ating 29 de grade. La începutul zilei vor fi ceva înnorări și e posibil să plouă slab, dar apoi iese soarele și se anunță o zi frumoasă.