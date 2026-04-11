Maximele pornesc de la 7 grade în depresiuni și ajung pe la 16 grade în nord-vest, pe unde apare trecător și soarele.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera se menține închisă toată ziua. Apar ploi slabe, trecătoare, iar vântul devine mai insistent și atinge viteze de 45 Km/h. Vor fi cel mult 10 grade pe la amiază, iar la noapte temperaturile vor coborî până la 5 grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi destul de neplăcută, cu cer acoperit și ploi din când în când. Vântul are unele intensificări și în această zonă, iar maximele se opresc pe la 11...12 grade- valori un pic mai scăzute decât în mod obișnuit.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie cam înnorat și o să plouă puțin, iar la munte ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul este ceva mai activ. Temperaturile ajung pe la 13 grade, iar condițiile de ploaie se mențin și după lăsarea nopții.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme destul de bună. Se arată trecător soarele, dar s-ar putea să vină și câțiva stropi de ploaie în zona Transilvaniei. Se mai încălzește față de ieri și temperaturile urcă până la 15...16 grade.

Și în vestul României o să fie puțin mai cald decât ar trebui. Se vor atinge 14...15 grade. Atmosfera este ceva mai însorită în Crișana, în timp ce în Banat se mai adună norii și e posibil să picure trecător.

În Transilvania avem vreme închisă, temperaturi mai scăzute în depresiuni, și până la 14 grade în vestul provinciei. S-ar putea să vină o ploaie de scurtă durată, iar la munte, la altitudini mari, o să fie lapoviță sau o să ningă.

În Oltenia urmează o zi cu înnorări persistente, ploi slabe și cel mult 11...12 grade pe la amiază. Ieri pe aici s-au înregistra vreo 15 grade.

Temperaurile scad și în sudul României și se face puțin mai frig decât ar fi normal la această dată. Nu prea vedem soarele. O să plouă din când în când, dar vor fi ploi destul de slabe.

Vremea în București

Vremea se răcește și în zona Capitalei. După cele 14 grade de ieri, maxima se oprește la 10 grade. O să mai plouă puțin, iar vântul o să fie destul de insistent pe parcursul zilei. La noapte se mențin condițiile de ploaie, iar mâine în zori se vor înregistra 4...5 grade.

Vremea la munte

La munte găsim atmosferă închisă, temperaturi modeste și precipitații slabe în Carpații Meridionali și în Orientali. La altitudini de peste 1500 de metri o să fie lapoviță sau o să ningă. Vântul o să sufle mai tare pe creşte. Va atinge viteze de 70 Km/h.