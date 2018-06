Vijelii puternice în mai multe județe. În Mehedinți, un bărbat a murit lovit de trăsnet

A fost o seară furtunoasă în Bucureşti, dar şi în jumătatea de vest a ţării, aflată sub cod galben de vreme rea.

În Mehedinţi, un bărbat a murit după ce a fost lovit de trăsnet, în Caraș Severin zeci de localităţi au fost inundate, iar în Dolj acoperişurile au fost luate pe sus de vântul puternic.

O furtună puternică s-a abătut miercuri seară asupra judeţului Mehedinţi, iar un bărbat de 78 de ani şi o femeie de 66 au fost loviţi de trăsnet, în timp ce erau la stana. Femeia a fost transportată de urgenţă la spital, de un echipaj SMURD chemat în ajutor, dar pentru bătrân nu s-a mai putut face nimic.

Probleme au fost şi în Caraș Severin, în localitatea Slatina Timiş. 40 de gospodării au fost inundate şi 20 de pompieri au fost mobilizaţi la fața locului. În plus, din cauza șuvoaielor care le ameninţau casele, trei oameni au fost evacuaţi. În alte 8 localităţi din judeţ, afectată a fost alimentarea cu energie electrică.

În Dolj, au făcut prăpăd vântul care a suflat cu forța şi grindină. În Craiova, acoperişul unui bloc a fost luat pe sus, proiectat în blocul vecin, apoi azvârlit la câţiva metri.

Smuls de vânt a fost şi acoperişul unui adăpost pentru câini şi cai din Calafat. Din fericire, animalele au scăpat neatinse.

Tot din cauza ploii torenţiale, pe străzi s-a circulat cu dificultate.

N-a fost linişte nici în Gorj. În Târgu Jiu acoperişul unei case a fost smuls de rafale puternice, iar în Defileul Jiului mai multe pietre s-au prăvălit pe şosea.

La Oradea, vijelia a măturat oraşul dintr-o parte în alta şi a lăsat în urma copaci rupţi, parcuri răvăşite şi subsoluri inundate.

"Ne-am speriat, bineînţeles că ne-am speriat. S-au înclinat pomii, am crezut că vin peste casă. Am fugit repeede în curte, canalul nu mai făcea faţă. Vuietul ăla, parcă am crezut că chiar va veni sfârşitul lumii, să ştiţi."

Totodată, mai multe străzi au fost acoperite de apă din cauza canalizării, care a refulat.

Şi autostrada Timisoara-Lugoj a fost acoperită, dar de un strat de grindină, iar şoferii au înaintat destul de greu.

Meteorologii au anunţat cod galben pentru jumătatea de vest a ţării, valabil până vineri dimineaţă. Instabilitatea atmosferică va continua însă şi în weekend. Iar după ploile căzute au fost emise şi atenţionări de inundaţii. Specialiştii au anunţat că ar putea fi depăşite cotele de apărare pe mai multe râuri din nord-vest.

