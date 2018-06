Furtuni puternice în vestul țării. Autostrada Timișoara-Lugoj, acoperită de grindină

Ziua a început furtunos în vestul ţării, la propriu. Cel mai rău a fost în judeţul Bihor, cu ploaie în rafale, urmate de un vânt puternic, care a bătut chiar şi cu o sută de kilometri pe oră.

Furtuna s-a pornit dis-de-dimineaţă, însă cerul a fost luminat minute în şir de fulgere. În unele zone, străzile s-au umplut de apă şi mai mulţi arbori au fost puşi la pământ.

La Oradea, vijelia a durat mai bine de o jumătate de oră şi a măturat oraşul dintr-un capăt în altul. În urma ei au rămas peste tot copaci rupţi, parcuri răvăşite şi subsoluri inundate.

Cel mai înfricoşător a fost vuietul continuu care se auzea dinspre cer.

”Ne-am speriat, bineînţeles că ne-am speriat. Locuiesc lângă parcul Bălcescu, s-au înclinat pomii, am crezut că vin peste casă. Am fugit repede în curte, canalul aproape că nu mai făcea faţă. Mi-am adunat florile că am crezut că le va distruge. Vuietul ăla, parcă am crezut că chiar va veni sfârşitul lumii, să ştiţi", povestește o localnică.

Mai multe străzi au fost acoperite de apă din cauza canalizării care a refulat.

Zeci de apeluri au fost înregistrate la 112. Echipajele de pompieri s-au pus imediat în mişcare.

"25 de pompieri militari au acţionat pentru înlăturarea efectelor furtunii manifestate la nivelul judeţului Bihor, în special la nivelul municipiului Oradea, au înlăturat şapte copaci căzuţi pe carosabil, respectiv doi copaci căzuţi pe autovehicule, au evacuat apa din 10 subsoluri, două curţi şi trei străzi inundate", a transmis Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana.

În anumite zone ale judeţului Timiş a fost în vigoare, timp de o oră, un cod portocaliu de precipitaţii.

Autostrada Timișoara-Lugoj a fost acoperită de un strat de grindină, iar şoferii au înaintat destul de greu.

Stricăciunile provocate de furtună nu au fost deocamdată inventariate.

La ora 14:00, mai mult de jumătate din ţară intra în cod galben de ploi şi vijelii, avertizare care rămâne în vigoare până vineri dimineaţă. După ploile căzute deja, au fost emise şi atenţionări de inundaţii.

Specialiştii au anunţat că ar putea fi depăşite cotele de apărare pe mai multe râuri din judeţele din nord vest. Avem însă şi un cod portocaliu de inundaţii pentru judeţul Timiş. Aici există pericolul să fie depăşite cotele de inundaţie în bazinele Glavița şi Timișana.

