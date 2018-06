Copaci rupţi, parcuri răvăşite şi subsoluri inundate. ”Am crezut că vine sfârșitul”

Jumătate de ţară se află sub cod galben de ploi şi furtuni până vineri dimineaţa. Instabilitatea atmosferică a pus stăpânire mai ales pe vestul ţării.

În Bihor a plouat în rafale, iar vântul a bătut chiar şi cu o sută de kilometri pe oră. Pasajele şi intersecţiile au fost inundate rapid, iar mai mulţi copaci au fost doborâţi de vijelie.

La Oradea o vijelie a măturat oraşul dintr-un capăt în altul. În urma ei au rămas peste tot copaci rupţi, parcuri răvăşite şi subsoluri inundate.

"Ne-am speriat, bineînţeles că ne-am speriat. Am fugit repede în curte, canalul aproape că nu mai făcea faţă. Mi-am adunat florile că am crezut că le va distruge. Vuietul ăla, parcă am crezut că va veni sfârşitul lumii, să ştiţi", a povestit o doamnă.

Mai multe străzi au fost acoperite de apă din cauza sistemului de canalizare care a refulat. În judeţul Timiş codul galben s-a transformat în portocaliu timp de o oră.

Autostrada Timișoara-Lugoj a fost acoperită de un strat de grindină, iar şoferii au înaintat cu greu.

Vijelie a făcut prapat şi în grădinile gospodarilor. În comună Păuliş din Podgoria Aradului o viitură formată pe dealuri le-a adus în curţi tone de noroi. Afacerea cu plante aromatice a acestor oameni a fost distrusă în câteva clipe.

Meteorologii au anunţat cod galben până vineri dimineaţa în jumătatea de vest a ţării, iar instabilitatea atmosferică va continua şi în weekend.

După ploile căzute au fost emise şi atenţionări de inundaţii. Specialiştii au anunţat că ar putea fi depăşite cotele de apărare pe mai multe râuri din nord-vest.