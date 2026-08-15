Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul a izbucnit în timpul deplasării suporterilor oaspeţi către stadion.

"Jandarmii aflaţi în dispozitiv au intervenit prompt pentru aplanarea conflictului şi restabilirea ordinii publice. Situaţia a fost calmată într-un timp scurt, iar deplasarea suporterilor către stadion a fost reluată în condiţii de siguranţă. Jandarmeria Capitalei menţine permanent dispozitivele de ordine şi siguranţă publică în zona stadionului şi pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea şi descurajarea oricăror incidente", precizează sursa citată.

În urma evenimentului, un suporter al echipei oaspete a fost condus la sediul unei secţii de poliţie în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun.