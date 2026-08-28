Temperaturile vor fi peste mediile climatologice în special în vest și sud-vest, iar în a doua jumătate a lunii septembrie căldura se va extinde la nivelul întregii țări.

Săptămâna 31 august – 7 septembrie

În săptămâna 31 august - 7 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice, dar local și în centrul țării. În restul teritoriului, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale.

În aceeași perioadă, cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât cele normale în nord-est și local în centrul țării. În rest, regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibil deficit ușor în regiunile vestice.

Săptămâna 7 – 14 septembrie

În intervalul 7 - 14 septembrie, temperaturile medii vor rămâne peste valorile normale în vestul și sud-vestul țării. În celelalte regiuni, temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Precipitațiile vor fi deficitare în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului, în timp ce în restul țării acestea vor fi apropiate de normalul perioadei.

Săptămâna 14 – 21 septembrie

În săptămâna 14 - 21 septembrie, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al perioadei în toate regiunile. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul normelor specifice acestui interval în majoritatea zonelor.

Săptămâna 21 – 28 septembrie

Și ultima săptămână analizată, 21 - 28 septembrie, vine cu temperaturi medii peste valorile normale în toate regiunile țării. Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de normele perioadei în majoritatea regiunilor.