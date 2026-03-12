Inversiuni de temperatură anunțate de meteorologi. Un val de aer polar se va extinde spre România

Potrivit informațiilor furnizate de meteorologi, România rămâne în această perioadă departe de influența marilor cicloni atmosferici, fie că este vorba despre sisteme de origine nord-atlantică sau despre cele care se formează în bazinul Mării Mediterane. În aceste condiții, până la începutul săptămânii viitoare nu sunt prognozate precipitații, iar regimul termic va fi apropiat de cel specific perioadei.

Specialiștii anunță inversiuni de temperatură în sud și est și, ulterior, o posibilă extindere a unei mase de aer polar spre țara noastră.

Diferențele de temperatură între regiuni vor fi însă semnificative. În zonele intracarpatice, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi maxime ce vor depăși 15 grade Celsius și valori izolate care pot ajunge chiar până la 20 de grade.

Situația va fi diferită în sudul și estul țării. Aici, circulația aerului la nivelul solului va veni dinspre Marea Neagră, aducând mai multă umezeală în straturile joase ale atmosferei. Acest lucru va limita creșterea temperaturilor pe timpul zilei, în special în zonele unde se va forma ceață sau nebulozitate joasă stratiformă.

Meteorologii spun că sondajele atmosferice indică o probabilitate ridicată de apariție a inversiunilor de temperatură, mai ales în timpul nopților și dimineților. Fenomenul apare atunci când aerul rece rămâne blocat aproape de sol, în timp ce straturile de aer mai cald se află deasupra, ceea ce favorizează formarea ceții și menținerea unei atmosfere umede.

Un episod cu mai multă umezeală în straturile joase ale troposferei este așteptat în 12 martie, când ceața și nebulozitatea stratiformă ar putea fi mai extinse în sudul și estul țării.

Schimbări mai importante ale vremii sunt estimate după 17 martie. Meteorologii indică posibilitatea apariției precipitațiilor, dar mai ales o scădere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării.

Configurația atmosferică probabilă arată formarea unor anticicloni în nord-estul Europei și a unor cicloni în zona Mării Mediterane. Această configurație ar favoriza o circulație a aerului din sector nordic sau nord-estic, ceea ce ar permite extinderea unor mase de aer rece de origine polară spre România.

Dacă scenariul se confirmă, vremea ar putea deveni semnificativ mai rece în a doua parte a lunii martie, după o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul primăverii.