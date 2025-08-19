ANM: Cod roşu de ploi pentru mai multe localităţi din judeţele Gorj şi Mehedinţi, marţi dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi dimineaţa, o avertizare nowcastig Cod roşu de ploi pentru mai multe localităţi din judeţele Gorj şi Mehedinţi.

Astfel, până la ora 9:00, în Tismana, Padeş, Cătunele, Godineşti, Glogova şi Ciuperceni (Gorj) şi Baia de Aramă şi Bala (Mehedinţi) va ploua, iar prin acumulare cantităţile de apă vor depăşi 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de 50...70 l/mp, precizează meteorologii.

ANM - Sfârşit de august cu temperaturi uşor sub cele obişnuite în această perioadă

Ultimele două săptămâni din august vor fi caracterizate de temperaturi uşor sub cele obişnuite în această perioadă, în cea mai mare parte a ţării, în timp ce în prima jmătate a lui septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obişnuite în mai mujlte regiuni din sudul, sud-vestul şi vestul ţării, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru patru săptămâni.

Săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025

 

Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile centrale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale şi nordice, dar şi uşor deficitar în vest, sud-vest şi nord-est, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

 

Cu excepţia extremităţii de sud-vest a ţării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele specifice, mai ales în estul, nordul şi centrul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

 

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

