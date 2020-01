Târgul de Crăciun din Cluj, în topul celor mai bune destinații din Europa

Târgurile de Crăciun şi-au închis porţile, iar organizatorii îşi fac bilanţul. Multe oraşe se pot lăuda cu mai mulţi vizitatori, şi încasări mai mari. Dar au fost şi târguri cu vânzări mici, iar responsabilii spun că vor învăţa din greşeli.

Pe lista celor mai căutate târguri de Crăciun din ţară se află cu siguranţă cel din Cluj. Numărul turiştilor, inclusiv cei străini, a crescut cu 30 la sută faţă de anii trecuţi.

Este pentru al doilea an la rând când târgul se clasează printre primele 10 din Europa într-un top al celor mai bune destinaţii din Europa. Anul acesta a ocupat locul 8.

Mihai Oprean, organizator Târg de Crăciun Cluj: „Am avut peste 1 milion de oameni care ne-au vizitat, am vândut peste 30 de mii de litri de vin, am avut 300 de mii de pahare, undeva peste 100 de momente artistice pe scenă, 40 de zile de evenimente. Am avut mulţi străini din Ungaria, Franţa, Polonia, dar foarte mulţi vin şi din ţară."

Şi la Târgul de Crăciun din Oradea rezultatele sunt peste aşteptări. Aproximativ 250.000 de vizitatori i-au trecut pragul, cu 13% mai mult decât anul trecut.

Municipalitatea a cheltuit pentru toate atracţiile 350.000 de euro dar, foarte probabil, mai mult de jumătate vor fi recuperaţi din încasări.

Mihai Jurcă, Asociaţia pentru Promovarea Turismului în Oradea: „Am avut peste 40 de comercianţi la căsuţe, peste 25 de comercianţi în zona de mâncare, am avut o serie de atracţii: pornind de la partea artistică, peste 30 de concerte pe durata unei luni, până la atracţiile din piaţa: atelierele pentru copii, încălzite, patinoarul din centrul oraşului şi, evident, vedeta târgului - roata carusel."

La Târgul de Crăciun din Timişoara, comercianţii susţin însă că încasările sunt mai slabe pentru că nu au mai avut voie să pregătească friptură pe grătar, aşa că au folosit plite electrice.

Târgul de Crăciun de la Sibiu a avut 2 milioane de turişti. Decorul de poveste a fost completat cu un brad uriaş de 24 de metri, o roată panoramică, un patinoar şi kilometri întregi de luminiţe.