Reacția unor turiști străini aflați pentru prima dată la Târgul de Crăciun din București

Colinde şi magie aseară la târgul de Crăciun din Bucureşti. Frigul nu i-a ţinut în casă pe cei care au vrut să intre în atmosfera Crăciunului. Iar pentru cei mici pentru a fost pregătit un spectacol pe cinste.

Magician si copii: "Verde, următoarea minge pe care o punem e de culoare galbenă şi intodeauna sus va sta mingea de culoare roşie, e şi semaforul aşa cum trebuie."

Copiii care au mers, aseară, la Târgul de Crăciun din Bucureşti au avut parte de o surpriză. Pentru ei a fost pregătit un spectacol de magie.

Copil: "Mi-a plăcut când a făcut pe cărticica aia şi a colorat şi era albă."

Costin Teodorescu, magician: "Magia este starea în care trebuie să îţi aduci publicul iar eu am fost foarte fericit să am aici 4 spectacole consecutive în care am reuşit să aduc oameni diferiţi în stări diferite iar această magie trebuie să fie aşa în sufletul nostru pe toată durata anului nu numai acum."

Alţii, în schimb, au venit special să îl întâlnească pe Moş Crăciun însă s-au mulţumit şi cu spiriduşii bătrânelului. Acesta îşi va face apariţia abia peste o săptămână.

Copil: "Am venit aici pentru că am vrut să îl întâlnesc pe Moş Crăciun, dar de fapt nu a fost, o să fac poză cu ceilalţi, cu renul şi cu celălalt."

Dacă cei mici s-au bucurat de magie, cei mari au profitat de concerte şi de atmosferă. Această familie de români a revenit în ţară după 20 de ani

Familie: "E prima dată când suntem în România după 20 de ani. E frumos, sunt tradițiile noastre, suntem bucuroşi că suntem acasă, suntem întorşi definitiv acasă."

Şi străinii au fost foarte încântaţi de ce au găsit la târg.

Turiști străini: "Wow, atmosfera e minunată. E prima dată când venim aici în Bucureşti."

Turiști străini: "Cel mai frumos festival de Crăciun. Iubesc România. Oamenii, cultură, totul este super."

Târgul din Bucureşti va putea fi vizitat zilnic până pe 26 decembrie.