Cum sunt păcăliţi cei care fac rezervări online pentru vacanţe. 6 mari site-uri, anchetate

Rezervările online pentru cazări pot ascunde capcane. În urma unei investigaţii, autorităţile din Marea Britanie au somat 6 platforme de rezervări să nu mai folosească practici înşelătoare.

În unele situaţii, nu sunt afişate preţurile cu tot cu taxele suplimentare, alteori sunt promovate agresiv anumite hoteluri, care plătesc comisioane mai mari. Astfel, utilizatorii sunt presaţi să ia o decizie rapidă. Unele dintre aceste site-uri sunt extrem de populare şi la noi şi au promis că vor renunţa la aceste metode.

Simona şi Alexandru, bloggeri de călătorie pentru lipa-lipa.ro, plănuiesc online următoarea vacanţă în Insulele Azore. Tinerii spun că multe dintre platformele de rezervări au astfel de trucuri, iar din această cauză utilizatorii sunt influenţaţi să ia repede o decizie pentru că li se induce ideea că şi alţii abia aşteaptă să se cazeze chiar acolo.

Alexandru Vrînceanu, blogger de călătorie lipa-lipa.ro: „Recurg la nişte trucuri psihologice pentru a pune presiune pe oameni să facă o rezervare cât mai repede. Cred că este o tehnică de vânzări până la urmă, dar nu e foarte corect.”

Nici preţurile afişate nu sunt mereu cele reale.

Simona Stanesc, blogger: „În Guatemala, la rezervare, preţul pe care trebuia să îl achităm la hotel nu era cel complet, se mai adaugă încă 12% TVA şi încă 10% taxa de oraş. Nu am fost suficienţi de atenţii când am rezervat şi nu am citit tot ce era scris cu litere mici.''

În alte situaţii, platformele promovează întâi hotelurile care plătesc comisioane mai mari, fără să specifice sau afişează false reduceri. Pentru astfel de practici, potrivit Sky News, Autoritatea guvernamentală pentru Concurenţă şi Piaţă din Marea Britanie a anchetat şase din cele mai populare platforme din lume şi anume: Expedia, Booking, Agoda, Hotels, Ebookers și Trivago. Coordonatorii site-urilor au fost somaţi că până în toamna să nu mai folosească tehnici care ar putea să inducă în eroare utilizatorii.

Într-un răspuns pentru Ştirile Pro TV, cei de la Booking.com au precizat că multe dintre angajamentele asumate sunt deja implementate, dar că vor lua şi alte măsuri, cum ar fi afişarea preţurilor cu tot cu taxele suplimentare.

Răspunsul booking.com pentru Ştirile Pro TV: „Îmbunătăţim constant experiența utilizatorilor pe site-ul nostru şi pe aplicaţiile de mobil, depunem eforturi în mod constant pentru a le oferi clienților noștri cea mai bună experienţă. Facem numeroase teste, ca parte dintr-un proces de optimizare, pentru a ne asigura că informaţiile pe care pe publicăm sunt relevante pentru experienţa utilizatorilor. Multe dintre angajamentele indicate de Autoritatea pentru Concurență și Piață sunt deja implementate de Booking.com, însă am convenit să testăm și să implementăm măsuri noi, cum ar fi afişarea prețurilor, incluzând taxele."

Şi celelalte site-uri au fost de acord să oprească aceste tehnici, potrivit Sky News. În urmă cu câteva luni, după numeroase plângeri, şi Comisia Europeană le-a impus celor de la Airbnb să aplice normele Uniunii în privinţa protecţiei consumatorilor şi să afişeze toate taxele suplimentare.

