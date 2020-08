Stațiunile de la munte, luate cu asalt de turiști: „Evităm puțin marea”

După o săptămână cu vreme capricioasă, soarele a însuflețit sâmbătă stațiunile de munte, pretext numai bun pentru ca mii și mii de români să dea năvală.

Asta și cu prețul unor ore chinuitoare petrecute pe același DN1 mult prea mic prin comparație cu dorința oamenilor de a ajunge cât mai repede la aer curat.

Din aglomerația de pe șosele, turiștii ajunși la munte au nimerit într-o mare de oameni. Pe străzile înguste din Poiana Brașov

s-a mers umăr la umăr și prea puțini au fost cei care au purtat mască.

Reporter: „Cum a fost drumul până aici?”

Turist: „Super aglomerat, să știți, da, oamenii vin, aleg muntele. Având în vedere pandemia și situația care s-a creat în toată țara, evităm puțin marea.”

Turist: „Nu am mai fost de foarte mulți ani în Poiana Brașov, în momentul în care am urcat cu mașina și când am ajuns aici. Sunt uimit totuși de cât de ok este față de alte stațiuni.”

Cei care au vrut mai mult decât o plimbare au căutat locurile „aerisite''. Andreea, din Brăila, are șapte ani, iar sâmbătă și-a făcut un nou prieten, iapa Berta.

Andreea: „A mers bine, dar am fost ținută, de data asta am fost de două ori, dar neținută. Am luat-o și la trap și la galop.”

Reporter: „Cum vi se par traseele?”

Turist: „Superbe, superbe. Tocmai de asta vă invit să le vedeți și să trăiți momentul.”

Gheorghe Glăjar, ghid: „Facem plimbări la 40 de lei jumătate de oră, 80 de lei o oră, 160 de lei două ore. Ca și traseu, mai mult pe munte.”

N-au fost tocmai goale nici cărările unde cei care au preferat relaxarea activă au făcut ture cu bicicletele.

Bărbat: „Am venit să ne dăm puțin cu bicicleta. Suntem din București și preferăm Brașovul că e mai ok, are trasee, are piste, tot ce îți trebuie.”

Foarte mulți sunt și cei care au vrut să facă selfie-ul verii, așa că s-au așezat la coada de la telecabina care îi duce în Vârful Postăvaru.

Pentru o plimbare cu telecabina dus-întors o să dați 35 de lei.