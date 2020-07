Românii s-au înghesuit la munte, pe final de săptămână. „Am adunat cimbrişor”

Cum ţările Europei impun condiţii dure pentru românii care vor să le treacă graniţele, oamenii au luat la pas Carpaţii şi au descoperit frumuseţile ţării.

Aşa că traseele de munte şi parcurile de agrement s-au umplut duminică, iar turiştii s-au declarat încântaţi de spectacolul naturii.

Platoul Bucegilor era plin de maşini în zona Piatra Arsă. După ce au parcat, vizitatorii au luat la pas potecile.

Reporter: Vă gândeaţi să fie atât de multă lume?

Turist: Sincer nu, dar având în vedere că oamenii au stat în casa atât de mult au dorinţa asta de a ieşi şi a se relaxa în natură cu gândul că e retras locul.

Turistă: "N-am putut să mai urc acum din cauza vârstei. Aş fi vrut să urc că e o zi minunată, merită să faci aşa o ieşire în aer liber cu copiii"

Citește și Românii nu vor putea merge în vacanţă în Cipru. Noi restricții impuse de autorități

Un grup de tineri din Iaşi a pedalat toată ziua.

Robert Tamaş: "Am urcat de dimineaţă din Buşteni spre Transbucegi, apoi am luat bicicletele, am mers la Babele, la Sfinx efortul merită recomand tuturor bicicliștilor."

Şi în Braşov, oamenii au ieşit la plimbare.

Turist: Cam aglomerat, au venit mulţi oameni acum.

Reporter: De la ce oră v-aţi pornit ca să prindeţi un loc?

Turist: De pe la 9.

Turist: "Pe aici nu prea venim că e lume multă. Când vedem lume multă ocolim, din cauza virusului. Am fost aici în poeniță, am adunat cimbrişor, că e foarte bun pentru plămâni, pentru tuse."

Cei mai perseverenţi au reuşit să ajungă până la creste, unde norii s-au dat în spectacol. Aceste imagini au fost surprinse la Vârful Omu.

Cei care nu s-au încumetat să urce pe potecile abrupte, s-au oprit în parcurile de distracţii.

Pentru trei ore de aventură, adulţii au plătit 60 de lei, iar copiii 50.