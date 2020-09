Sezonul estival ajunge la final. Încep să se închidă terase și să se strângă șezlonguri

Încet, dar sigur, sezonul estival ajunge la final. Se vede cu ochiul liber, după ce mulţi administratori de pe litoral au început să îşi strângă şezlongurile ori să închidă terasele.

La polul opus sunt turiştii, care nu se dau duşi de pe plajă, pentru că deocamdată este cald. De vineri, însă, scad temperaturile în toată ţara.

În cea mai aglomerată zona din Mamaia începe să se zărească nisipul, după ce au dispărut şezlongurile, umbrelele şi baldachinele. Cei care au scos cel mai mic profit în această vară strâng primii.

Cătălin Pietraru: „Vremea e foarte bună, dar turiştii lipsesc. Şi nu este vorba doar că acum nu sunt turişti pe această plajă, ci toată vara. Faptul că nu au putut să ţină clubul şi barul deschis după ora 12 noaptea s-a văzut în încasări, care au fost cu mult sub cele de anul trecut. Am supravieţuit! Doar atât!”

Paul Marin, administrator: „Am avut un an foarte greu din prisma pandemiei pe care o ştim cu toţii. Și am fost mai atenţi ca niciodată pentru turiştii noştri. Şi asta ne-a costat în plus! Raportat la anii trecuţi, suntem la jumătate, dar e bine şi aşa!”

La rândul lor, hotelierii încearcă să mai câştige ceva pe ultima sută de metri.

Răzvan Dobre, manager de hotel de 4 stele: „Noi ţinem deschis până la finalul lunii, se pare că vremea ne ajută şi avem şi cereri foarte multe pentru rezervări în această perioadă, hotelul este plin la jumătate acum. Suntem cu un minus de 25% faţă de anul trecut. N-au putut fi recuperate conferinţele şi evenimentele corporate”.

Vara prelungită mai ţine doar până vineri, avertizează meteorologii.

Anca Petre, meteorolog la Centrul Meteorologic Dobrogea: „Pe parcursul zilei de vineri, vremea se va răci accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 20 şi 22 de grade, iar minima, între 13 şi 14 grade. Vântul va prezenta intensificări temporare”.

În schimb, apa mării rămâne caldă şi va avea în jur de 24 de grade.