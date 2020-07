Seria de documentare "România redescoperă-te" a avut un succes răsunător în străinătate

"România redescoperă-te" seria de documentare realizată de Charlie Ottley difuzată luna trecută de BBC i-a cucerit pe străini, care sunt tot mai convinşi că vor să ne facă o vizită.

Peste 90 la sută din cei 465 de milioane de telespectatori care au văzut imagini din ţara noastră, iau în calcul, o vacanţă aici.

Charlie Ottley: "O singură țară, mai multe lumi. De la munți către mare, din toamnă până-n vară. Un paradis natural cu păduri vaste".

Aceasta este una dintre secvenţele care i-au cucerit definitiv pe străinii care au urmărit la BBC documentarele lui Charlie Ottley. Filmele care ne promovează țara, 4 la număr, au rulat pe ecranele din întreaga Europă, Statele Unite şi Orientul Mijlociu în luna iunie de nu mai puţin de 34 de ori.

Charlie Ottley, realizatorul documentarelor: "Dacă vă gândiţi au fost 465 milioane de vizualizări pe BBC şi mare parte dintre aceşti oameni sunt din Europa, America sau orientul Mijlociu. Vorbim despre zeci, sute de milioane de oameni care au văzut România. Am reuşit să îi convingem că România e o ţară sigură, că e frumoasă, încântătoare, aşa că ei vor să vine şi să le spună şi prietenilor lor despre asta".

Peisajele şi traiul nostru, atent suprinse în cele patru documentare, i-au făcut curioşi pe străinii care le-au privit şi care acum plănuiesc să ne calce pragul - arată un studiu realizat de o companie independentă.

Oana Mihai, Asistent Producător: "Am fost atât de bucuroşi când am primit sondajul de la BBC şi am văzut statistica celor care au văzut filmele noastre, şi la 90% le-a plăcut mai mult campania despre România decât alte campanii pe care le văzut despre Taiwan sau China care se difuzează în acest moment pe BBC. Iarăşi ce ne-a bucurat foarte mult, că s-a dublat numărul celor care au aflat de România".

Clipurile de promovare, care au costat în jur de 45 de mii de euro, au fost realizate în doar o lună şi jumătate, cu sprijinul mai multor ONG-uri şi companii private.

Bogdan Papuc, Asociaţia de ecoturism din România: "Am observat că vizitatorii nu prea au informaţii despre România, sau mai bine zis nu ştiu nimic despre ce să facă şi ce să viziteze. Oamenii efectiv nu au nicio imagine despre România, dar sunt foarte plăcut impresionaţi atunci când văd natura care încă se păstrează şi de care avem nevoie, clădirile mediavale”.

Potrivit jurnalistului britanic Charlie Ottley, este campania cu cele mai de succes rezultate din toate pe care le-a realizat.

Charlie Ottley, realizatorul documentarelor: "De acum ţine de autorităţi să preia ceea ce noi am făcut şi să ducă mai departe. Să preia materialele noastre şi poate ca să aibă o campanie şi mai mare care să continuie totul, dar la un nivel mult mai mare. "

Pe lângă cele 4 documentare care au fost difuzate în străinătate, Charlie Ottley a mai făcut 3 pentru publicul român.