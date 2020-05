Salina Turda, redeschisă pentru turiști. Ce măsuri de distanțare socială s-au luat în subteran

Salina Turda așteaptă din nou oaspeți după două luni în care a avut ușile închise pentru vizitatori.

Pentru siguranța celor care coboară în adâncuri au fost luate măsuri speciale. Dar administratorii ne asigură că experiența va fi oricum de neuitat.

În plus, după cum spun specialiștii, veți pleca de acolo mai sănătoși.

Dacă în urmă cu doar câteva luni, Salina Turda era luată cu asalt de oameni dornici de o experiență aparte, acum puțini sunt cei care pornesc într-o călătorie spre centrul pământului.

Printre ei se numără acești studenți străini, veniți în Cluj-Napoca printr-un program de voluntariat în luna februarie.

Vor sta în România până la sfârșitul verii, timp în care și-au propus să viziteze mai multe obiective turistice din Transilvania.

Tomislav Gospodinov, student: „Este spectaculos să fiu sincer. Nu am mai fost în niciun loc similar sau identic cu acesta, așa că este foarte interesant să observi.”

Bart van der Brink, student: „Tocmai ce am intrat. Este un loc care te inspiră. Îmi plac aceste straturi, arată exact că un muzeu, nu că o simplă mină. Personal, m-am confruntat puțin cu claustrofobia, dar am reușit să trec peste.”

În cele două luni în care salina a avut lacătul pe ușă au fost făcute unele lucrări de modernizare. În plus, s-au luat măsuri pentru siguranța oaspeților în vremuri de pandemie.

Florin Vulturar, șef serviciu turism: „La partea de minigolf, din 6 piste de minigolf, funcționează 3, tocmai pentru a se păstra distanța între turiști, la partea de biliard fucționează numai 2 din 3, iar la terenul de sport, din 6 mese de tenis fucționează 3, tocmai ca turiștii să poată să-și, să se distreze păstrând distanță între dânșii.”

Florin Vulturar, șef serviciu turism: „Săptămâna aceasta a fost un început mai lent, lumea încă este timorată. A fost un pic deprimant pentru puținele persoane care am rămas la serviciu. Salina Turda a implementat toate măsurile recomandate la nivel național plus măsurile implementate de către conducere, măsurile noastre specifice. Turiștii care o să vină la noi or să iasă mult mai sănătoși.”

Alexandra Moț, asistent medical: „Este indicată pentru persoanele care au afecțiuni ale sistemului respirator, cum ar fi astmul bronșic, rinită alergică sinuzita și bronșită. Este indicat primăvară și toamna. În radul copiilor este recomandat o cură de la 7 la 10 zile, iar la adulți, 10, 18 zile.”

Reprezentanții Salinei Turda se aștepta însă că numărul vizitatorilor să crească, în condițiile în care vara este cea mai aglomerată perioadă acolo,