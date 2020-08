Românii au uitat de pandemie și s-au înghesuit pe litoral. „Vrei să te distrezi? Las-o naibii de mască”

În timp ce sudul ţării a fiert la foc mic, iar indicele de disconfort a depăşit 80 de unităţi, la malul mării briza a făcut minuni.

Doar briza, nu şi oamenii. În Costineşti, de pildă, n-a rămas centimetru de nisip neexploatat. Într-o învălmăşeală de prosoape, saltele şi pălării de soare, românii au trăit această zi de parcă ar fi ultima... de plajă.

Sâmbătă în Costineşti a fost practic imposibil să nu te bronzezi cu umbra vecinului pe spate. La ora amiezii, plaja din Costineşti se transformă într-un adevărat furnicar. Să găseşti un loc pe nisip este o adevărată provocare. Nici în apă peisajul nu se schimbă, turiştii fac baie ca într-o mare familie.

Imaginile nu diferă cu nimic de cele surprinse anul trecut. Doar că acum deşi traversăm o criză sanitară nimeni nu respectă regulile. Mulţi fac asta ostentativ şi nu sunt dispuşi să îşi strice concediul.

Turistă: Oricum la plajă nu prea putem să purtăm mască şi să ne bronzăm cu mască, iar distanţarea socială nu se respectă nici măcar la magazine.

Turist: Distanța e o cutie de bere.

Citește și Sejururile de pe litoral se vor ieftini în septembrie. Cât va costa o noapte de cazare la un hotel de 4 stele

Reporter: Vă simţiţi în siguranţă?

Turist: Da, şi fără mască.

Reporter: Încercaţi să ţineţi cont de măsuri?

Turist: De obicei da.

Reporter: Și aici ţineţi cont?

Turist: Nu prea.

Reporter: Ce observaţi?

Turist: Agitaţie.

Turist: "Foarte frumos, mai puţin cu pandemia asta, dar trebuie să ne respectăm concediul."

Turist: "Eu zic că după un an de munca tre să ne mai încărcăm şi bateriile puţin. Am stat destul în carantină, am stat 2-3 luni numai în carantină."

Turist: "Cu siguranţă n-o să murim din cauza asta, o să murim din alte probleme, dar important e să ştim să trăim viaţa la maxim."

Turist: "Știţi cum e: vrei să te distrezi? Las-o naibii de mască. Vrei cu masca? Stai izolat în casă."

În tot acest timp Ministrul Sănătăţii a fost în control chiar pe litoral.

Reporter: Dumneavoastră aţi face plajă pe litoral, cu familia?

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Dacă aş respecta nişte reguli, aş face.

Reporter: Unde?

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Pe litoralul românesc,acolo unde aş găsi aceste lucruri. Noi am luat măsuri, reguli la plajă, care trebuiau să fie respectate, agenții economici se pare că nu au respectat. Haideți să respectăm acea distanţare fizică.

Reporter: De ce nu s-a ajuns la închiderea unor plaje sau stațiuni?

Nelu Tătaru: Nu Ministerul Sănătății ia măsurile. Noi nu facem decât să creăm acele reguli.

Reporter: Unde ați găsit cele mai multe nereguli?

Nelu Tătaru: În general, în toate staţiunile.

Potrivit reprezentanţilor din industria hotelieră în acest sfârşit de săptămâna sunt cel puţin 100 de mii de turişti la mare. Cei mai mulţi s-au cazat în Costineşti şi în Eforie Nord.