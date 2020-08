Mesajul lui Tătaru, după ce a descoperit nereguli în stațiunile de pe litoral: "Haideţi să ne reamintim"

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat sâmbătă că a identificat nereguli în staţiunile de pe litoral, atrăgând atenţia că activităţile nu sunt adecvate la situaţia epidemică şi că actualul sezon estival nu este unul obişnuit.

"De pe 15 mai, odată cu ieşirea din starea de urgenţă, noi am monitorizat evoluţia şi am şi redeschis anumite activităţi economice, în contextul măsurilor de relaxare. Aceste măsuri de relaxare au beneficiat de ordine comune ale ministrului Sănătăţii şi ministrului de resort şi de norme de aplicare şi desfăşurare a acestei activităţi. În măsura în care se respectă aceste reguli, putem vedea o activitatea normală. După cum am putut vedea, pe litoral sunt anumite zone unde regulile nu se respectă. Administratorii plajelor, cu şezlonguri sau plajă de nisip, ar trebui să respecte aceste norme şi atunci vom putea vedea şi o activitate normală desfăşurată în context pandemic. Nu suntem într-un sezon estival obişnuit, nu suntem într-un sezon estival care să ne poată permite să avem aceleaşi activităţi pe care le aveam şi anul trecut", a spus Tătaru, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă ar fi dispus să vină la plajă cu familia pe litoralul românesc, ministrul Sănătăţii a răspuns că ar face acest lucru doar în contextul respectării întregului set de norme de protecţie de către operatorii economici şi turişti.

"Dacă ar respecta nişte reguli, aş face, pe litoralul românesc, acolo unde aş găsi aceste locuri. Dacă nu aş găsi aceste locuri şi nu s-ar respecta, nu aş face. Când am luat aceste măsuri de relaxare, le-am luat cu anumite norme, inclusiv la plajele deschise, inclusiv la plajele private. Au fost nişte norme care trebuiau doar aplicate. Agenţii economici s-ar părea că nu au recurs la respectarea acestor reguli şi atunci vedem ce se întâmplă pe litoral. Totuşi, recurg la aceleaşi recomandări: haideţi să păstrăm acea distanţare fizică, haideţi să păstrăm acea - am văzut astăzi dimineaţă în Constanţa - acel port al măştii în locurile aglomerate, în locurile închise! Sunt momente când poate unii dintre noi uităm. Haideţi să ne reamintim şi să purtăm această mască!", a apreciat ministrul Sănătăţii.

Întrebat de ce nu s-a dispus închiderea accesului public la zonele de odihnă sau agrement unde nu sunt respectate normele de securitate sanitară, ministrul Nelu Tătaru a indicat alte ministere şi instituţii subordonate de control care au obligaţii în acest sens.

"Ministerul Sănătăţii este cel care face aceste recomandări, Ministerul Sănătăţii este cel care face anumite verificări, nu este cel care ia măsurile, este cel care le impune. La nivelul Ministerului de Interne, după cum ştiţi şi legea spune foarte clar - Poliţia, Jandarmeria, Poliţia Locală, DSU, pompierii. Noi nu facem decât să creăm acele reguli, acele norme ca o activitate economică, cum este şi cea dezvoltată pe litoral, să se poată desfăşura. Suntem într-un context pandemic şi cred că noi toţi ar trebui să respectăm şi să avem acel spirit civic, nu neapărat dacă nu vrem pentru noi, dar pentru cei din jurul nostru, pentru cei de acasă la care cei din jurul nostru se vor duce", a subliniat Nelu Tătaru.

