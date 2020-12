Peste 1.500 de turiști au trecut pe Via Transilvanica anul acesta. Localnicii, încurajați să cumpere cei 800 de km de traseu

Cei 800 de kilometri construiţi din traseul Via Transilvanica pot fi adoptaţi începând de astăzi. Iniţiatorii proiectului nu abandonează drumul care atrage deja turişti. Ci vor să îi convingă pe localnici să se implice în întreţinerea acestuia.

Tășuleasa Social: ”Via Transilvanica este un drum de lungă distanță, o idee, este un gând, un poiect de anduranță. Proiectul care trebuia sa apară este despre oameni, este prilejul de a descoperi o alta Românie.”

Astfel poate fi descris "drumul care uneşte". Iar într-un an dificil pentru turism, porţiunea care străbate Bucovina a fost luată la pas de peste 1.500 de curioşi dornici să descopere frumuseţile zonei. Acest lucru i-a determinat pe cei de la Asociaţia Tășuleasa Social să îi convingă şi pe oamenii locului să descopere Via Transilvanica. În plus, cei de acolo au fost invitaţi să adopte kilometri din acest traseu şi să contribuie la îngrijirea lui.

Alin Ușeriu, Tășuleasa Social: ”Ne-am uitat un pic mai atent şi ne-am întrebat: Via Transilvanica din Bucovina este numai Bucovina, sau mai mult de atât? Am gândit să venim aici în Suceava, să îi chemăm pe oamenii de aici să fie parte din acest proiect.”

Câţiva fotografi din judeţ au vrut să afle ce are de oferit traseul. Experienţele trăite au fost imortalizate, iar fotografiile expuse în centrul oraşului Suceava.

Ştefan Macedon Gheorghiţă, Suceava Club: ”Principalul lucru care trebuie să îl facă oamenii e să se pornească pe traseu. Odată porniţi, o să le fie foarte uşor pentru că e frumos, este o experienţă şi chiar o cunoaştere de sine.”

Iniţiatorii acestui proiect spun că Via Transilvanica reprezintă o şansă pentru micile afaceri din Bucovina şi pentru gospodarii de acolo.

Ştefan Macedon Gheorghiţă: ”Doamna din imagine este tanti Ileana, locuieşte într-un cătun de lângă Vatră Moldoviţei şi noi nu ştiam dacă să facem stânga sau dreapta. Ea a intervenit, ne-a spus că se poate merge pe strada ei, ne-a invitat în gospodăria ei, ne-a oferit un caș proaspăt. Ne-a pus la pachet o bucată de caş şi o ceapă pe care le-am devorat ulterior pe vârful muntelui.”

Cătălin Câmpan, fotograf: ”Fiind drumul care uneşte, de fiecare dată când am mers, a fost vorba de cu totul altceva. Cu totul alte peisaje şi intensitatea pe care am trăit-o.”

Pe de altă parte, Tiberiu Ușeriu are planuri mărețe.

Tibi Ușeriu, ultramaratonist: ”Va fi un ultramaraton. Va pleca de la Putna şi vom iniţia partea asta de Via Transilvanica în alergare pe Bucovina. Asta va fi undeva la începutul lunii iunie.”

Via Transilvanica va avea aproape 1.400 de kilometri şi va trece prin zece judeţe.