Diferența dintre hamsie și șprot. Cum îți dai seama ce pește primești de fapt la restaurant

Hamsia este confundată uneori cu sardina sau cu șprotul , pentru că toate sunt pești mici, uleioși și se găsesc des la conservă. Totuși, nu sunt același lucru. Hamsia este mai mică, mai subțire și are un gust mai intens, mai sărat, mai ales când este conservată în sare sau în ulei. Sardinele și șprotul au, în general, un gust mai blând, iar carnea lor se simte altfel atunci când le mănânci. Mai simplu spus, hamsia este alegerea potrivită atunci când vrei un gust concentrat, sărat și aromat, nu doar o porție obișnuită de pește.

În bucătărie, hamsia este apreciată mai ales pentru gustul ei puternic, sărat și ușor marin. Se poate mânca proaspătă, prăjită, marinată, conservată în ulei sau păstrată în sare. În multe rețete, mai ales în cele mediteraneene, hamsia nu este pusă doar ca pește, ci și ca ingredient care dă mai mult gust mâncării. Când este gătită în ulei, unt sau sosuri, se poate topi aproape complet și lasă în urmă o aromă intensă, de tip umami. Gustul se simte, dar nu acoperă neapărat restul ingredientelor. De aceea, hamsia apare des în sosuri, paste, salate, dressinguri sau aperitive.

Hamsia este un pește mic de apă sărată, cunoscut și ca anșoa europeană. Numele ei științific este Engraulis encrasicolus, iar specia trăiește în mai multe zone marine, inclusiv în Marea Mediterană, Marea Neagră și în alte ape apropiate Europei și Africii. Este un pește subțire, argintiu, care se deplasează în bancuri și se hrănește mai ales cu organisme mici din plankton. De obicei, hamsia nu este un pește mare. Are, în mod obișnuit, în jur de 13,5 cm, deși poate ajunge și până la 20 cm.

Diferențele se văd la mărime, gust, textură și chiar la felul în care arată după gătire. Dacă ai comandat hamsie la restaurant, dar ai primit altceva, există câteva semne simple care te pot ajuta să îți dai seama ce pește ai în față.

Confuzia vine și din felul în care sunt numiți peștii mici conservați în diferite bucătării. În unele tradiții culinare, denumirea folosită pe etichetă sau în rețetă nu se potrivește perfect cu numele biologic al peștelui. De exemplu, în bucătăria suedeză, produsul numit „ansjovis” se referă frecvent la șprot marinat, nu la anșoa clasică. Din acest motiv, oamenii pot ajunge ușor să creadă că hamsia și șprotul sunt același lucru.

Șprotul este folosit uneori în locul hamsiei pentru că seamănă cu ea la dimensiune, aspect și felul în care este păstrat. Ambele sunt pești mici, cu gust marin, bogați în grăsimi bune și potriviți în mâncăruri simple. Se pot prăji, afuma, marina sau conserva, iar în farfurie pot avea roluri asemănătoare. În plus, șprotul este de multe ori mai ușor de găsit și poate fi mai accesibil la preț. De aceea, în unele produse sau rețete, ajunge să înlocuiască hamsia, mai ales atunci când contează să ai un pește mic, sărat și aromat, nu neapărat exact aceeași specie, scrie Fishbase.com.

Șprotul este tot un pește mic și uleios, dar nu este același lucru cu hamsia. Șprotul european are numele științific Sprattus sprattus și face parte din familia Clupeidae, aceeași familie mare din care fac parte și heringii. Trăiește în bancuri, se hrănește cu organisme mici din apă și este folosit atât pentru consum, cât și pentru conserve, produse afumate sau pește congelat. Poate fi găsit proaspăt, afumat, conservat ori congelat și poate fi prăjit sau făcut la grill.

De ce restaurantele înlocuiesc hamsia cu șprot

Unele restaurante ajung să înlocuiască hamsia cu șprot pentru că, la prima vedere, cei doi pești pot părea destul de asemănători. Amândoi sunt mici, se prăjesc repede și sunt serviți, de multe ori, în porții generoase, alături de mămăligă, mujdei sau lămâie. Pentru client, diferența nu este mereu ușor de observat, mai ales când peștele este bine prăjit și acoperit cu făină sau mălai. Într-o farfurie de pește mic prăjit, aspectul poate păcăli destul de ușor, iar hamsia și șprotul ajung, în multe locuri de pe litoral, să fie tratate aproape ca același tip de preparat.

Mai există și o explicație legată de stocuri și de preț. Șprotul este folosit des în conserve, în produse afumate sau în alte preparate din pește mic, așa că este, de multe ori, mai ușor de găsit. Pentru restaurante, poate fi o variantă mai la îndemână atunci când hamsia nu este disponibilă, când prețul este mai bun sau când preparatul nu se bazează foarte mult pe aroma exactă a hamsiei. Practic, dacă peștele urmează să fie prăjit și servit simplu, diferența poate părea mai puțin importantă pentru local, chiar dacă pentru client ea poate conta.

În unele meniuri, diferența este lăsată din start mai largă, prin formulări precum „hamsie și/sau șprot” sau „pește mic”. O astfel de formulare arată că localul poate folosi specii apropiate, în funcție de ce are pe stoc. Este o variantă mai corectă decât situația în care în meniu apare hamsie, dar în farfurie ajunge șprot, fără ca omul să fie anunțat.

Diferențe de gust între hamsie și șprot

Hamsia are, în general, un gust mai intens, mai sărat și mai puternic marin. Se simte bine atunci când este prăjită simplu, cu lămâie sau mujdei, dar și atunci când este conservată ori folosită în sosuri. În varianta de anșoa sărată, gustul devine și mai concentrat, pentru că peștele este păstrat în sare și capătă acea aromă puternică de umami. Tocmai de aceea, hamsia nu este folosită doar ca pește, ci și ca ingredient care dă profunzime dressingurilor, pastelor, pizzei sau sosurilor.

Șprotul are un gust mai blând și o textură ceva mai moale. Nu are aceeași forță aromatică pe care o are hamsia, mai ales când vorbim despre hamsia conservată sau despre anșoa. În farfurie, șprotul poate părea mai delicat, mai puțin sărat și mai puțin puternic la gust. Pentru unii oameni, acesta poate fi chiar un avantaj, pentru că nu acoperă restul aromelor. Pentru alții, însă, diferența se simte repede, mai ales dacă sunt obișnuiți cu gustul mai pronunțat al hamsiei.

La prăjit, diferența se poate simți și în textură. Hamsia prăjită este, de multe ori, mai crocantă, cu bucăți mai lungi și mai bine definite. Șprotul este, în schimb, mai mic, mai plin și mai moale. Asta nu înseamnă că șprotul nu este gustos, ci doar că oferă o altă experiență. Dacă vrei un pește mic, ușor, bun de mâncat cu lămâie și usturoi, șprotul poate fi o alegere potrivită. Dacă vrei gustul acela mai intens, mai sărat și mai apropiat de hamsia clasică, atunci înlocuirea se simte.

Pe scurt, șprotul poate ține locul hamsiei în unele preparate simple, mai ales când peștele este prăjit sau marinat. Totuși, nu este același lucru. Hamsia are un gust mai puternic și mai sărat, în timp ce șprotul este mai blând și mai moale.

Cum arată pe farfurie hamsia vs șprotul prăjit

Pe farfurie, hamsia prăjită ar trebui să pară mai lungă, mai subțire și mai fină ca formă. Are corpul alungit, iar după prăjire, mai ales dacă este trecută prin făină sau mălai, își păstrează de obicei aspectul de pește mic, dar mai delicat. Bucățile par mai întinse, mai înguste și mai bine definite, ceea ce o face mai ușor de recunoscut atunci când nu este acoperită complet de crustă. Hamsia are o formă alungită, cu secțiune ovală, iar dimensiunea ei obișnuită explică de ce, în farfurie, poate părea mai „trasă”, mai subțire și mai lungă.

Șprotul prăjit poate semăna destul de mult cu hamsia, mai ales când este rumenit bine. Totuși, la o privire mai atentă, el pare de obicei mai plinuț, mai scurt și mai compact. Corpul lui este mai turtit pe laterale, iar acest detaliu se poate observa și după prăjire, dacă peștele nu este îmbrăcat complet în crustă. De aceea, șprotul poate părea mai plat decât hamsia, chiar dacă amândoi intră ușor în aceeași categorie de „pește mic prăjit”.

Diferența devine mai greu de văzut atunci când peștele este prăjit foarte tare sau acoperit cu mult mălai. Crusta poate ascunde forma reală, iar lămâia, mujdeiul și mămăliga pot face ca gustul să pară mai apropiat decât este în realitate. Așa apar multe confuzii la terasele de pe litoral, unde, la prima vedere, ambele pot părea doar o porție de pește mic prăjit. Totuși, hamsia tinde să fie mai alungită și mai crocantă, în timp ce șprotul pare mai robust, mai plat și ușor mai moale.

Cum îți dai seama ce pește primești fără să întrebi bucătarul

Primul indiciu este forma. Uită-te la mai multe bucăți din farfurie, nu doar la una singură, pentru că unii pești se pot rupe sau deforma la prăjit. Dacă peștii sunt mai lungi, mai subțiri și au o linie mai fină a corpului, este mai probabil să fie hamsie. Dacă par mai scurți, mai lați, mai turtiți și mai îndesați, există șanse mai mari să fie șprot. Diferența dintre corpul alungit al hamsiei și forma mai plată a șprotului rămâne unul dintre cele mai simple semne vizuale.

Al doilea indiciu este textura. Hamsia prăjită ar trebui să fie mai crocantă, mai ales dacă este făcută corect și nu stă prea mult în ulei. Se rupe ușor, dar are acea crustă plăcută la exterior, care o face să pară mai uscată și mai bine rumenită. Șprotul, în schimb, are de multe ori o textură mai moale și un gust mai delicat. Dacă atunci când muști simți că peștele este mai gras, mai moale și mai puțin crocant, este posibil să fie șprot, nu hamsie. Totuși, textura nu este o dovadă sigură, pentru că felul în care a fost prăjit peștele poate schimba mult rezultatul.

Un alt indiciu este culoarea care se mai vede pe spate sau pe laterale, acolo unde crusta nu acoperă complet peștele. Hamsia este asociată mai des cu o nuanță albastru-argintie, în timp ce șprotul poate avea spatele verde-albăstrui și lateralele argintii. Dacă vezi peștișori cu spatele mai verzui și corpul mai plat, șprotul devine o variantă posibilă. Dacă sunt mai argintii, mai subțiri și mai lungi, seamănă mai mult cu hamsia.

Hamsie prăjită. Cum se gătește

Hamsia prăjită este unul dintre cele mai simple preparate pe care le poți face cu pește mic, dar tocmai pentru că rețeta pare simplă, contează mult pașii de început. Ca să iasă crocantă la exterior și gustoasă, hamsia trebuie curățată, spălată și uscată bine înainte să ajungă în tigaie. Dacă folosești hamsie congelată, las-o mai întâi să se dezghețe complet, apoi tamponeaz-o ușor cu șervețele de hârtie. Peștele umed nu se rumenește la fel de frumos, iar crusta se poate înmuia în loc să devină crocantă.

Pentru varianta clasică, hamsia se trece prin făină, prin mălai sau printr-un amestec din cele două. Făina ajută la formarea unei cruste subțiri și fine, în timp ce mălaiul îi dă acel aspect mai rustic, apropiat de peștele prăjit servit la mare. În multe rețete mediteraneene, hamsia este trecută simplu prin făină condimentată, apoi prăjită rapid în ulei încins, până devine aurie și crocantă. La final, nu are nevoie de prea multe: puțină sare, dacă mai este cazul, și zeamă de lămâie.

Un detaliu foarte important este temperatura uleiului. Acesta trebuie să fie bine încins înainte să pui hamsiile în tigaie. Dacă uleiul nu este suficient de fierbinte, peștele absoarbe mai multă grăsime și nu se rumenește cum trebuie. Hamsiile nu trebuie puse înghesuit, pentru că temperatura uleiului scade, iar peștele începe mai degrabă să fiarbă decât să se prăjească. Cel mai bine este să le prăjești în tranșe, lejer, astfel încât fiecare bucată să aibă loc să se rumenească frumos.

Hamsia se gătește repede, pentru că este un pește mic. În baie de ulei, la foc iute, are nevoie doar de câteva minute, până capătă culoare aurie și crustă crocantă. Dacă folosești mai puțin ulei, întoarce hamsiile cu grijă, ca să se rumenească pe ambele părți. Important este să nu le lași prea mult, pentru că se pot usca excesiv. După prăjire, scoate-le pe hârtie absorbantă, ca să se scurgă excesul de ulei. Sarea se poate pune la final, mai ales dacă peștele a fost deja sărat înainte.

Hamsia prăjită este cea mai bună imediat după ce a fost scoasă din tigaie, cât încă este caldă și crocantă. Se potrivește foarte bine cu lămâie, mujdei, mămăligă, pâine proaspătă sau o salată simplă.