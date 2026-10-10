Oferta cuprinde mai multe categorii de proprietăţi, de la vile şi cabane până la case de vacanţă în mediul rural şi unităţi de cazare în ferme, potrivit informaţiilor transmise Agerpres de reprezentanţii companiei.

„Opţiunile de cazare precum apartamentele şi casele de vacanţă, care oferă adesea mai mult spaţiu şi senzaţia de „acasă departe de casă", sunt foarte populare în rândul clienţilor Booking.com, inclusiv în România. De fapt, pe platforma noastră sunt disponibile peste 20.000 de astfel de proprietăţi în România, de la vile şi cabane până la case de vacanţă în mediul rural şi unităţi de cazare în ferme", a transmis un purtător de cuvânt al Booking.com.

București și litoralul, cele mai căutate destinații

Potrivit acestuia, apartamentele şi casele de vacanţă reprezintă un segment în creştere al pieţei cazărilor turistice din România, în special în Bucureşti şi pe litoralul Mării Negre.

Familiile se numără printre categoriile de turişti care aleg frecvent acest tip de cazare, datorită flexibilităţii şi intimităţii oferite.

În ceea ce priveşte oferta de cazare, platforma colaborează atât cu persoane care îşi închiriază locuinţele de vacanţă în perioadele în care nu le utilizează, cât şi cu operatori profesionişti care administrează unul sau mai multe apartamente în scop comercial.