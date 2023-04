Zece insule din Grecia pe care poți să le vizitezi în 2023 și cum să ajungi la ele din România

Sunt aproape 6.000 de insule în Grecia, dar multe sunt nelocuite, altele sunt greu accesibile, unele sunt destinate iubitorilor de natură, iar altele găzduiesc petreceri de proporții.

Sunt multe destinații iubite de turiștii români, dar am ales zece insule din Grecia pe care poți să le vizitezi în 2023, potrivit unui clasament realizat de European Best Destinations și Hand Luggage Only.

Unele insule din Grecia au printre cele mai frumoase plaje din Europa, iar altele sunt incluse în patrimoniul UNESCO.

Santorini

În Santorini, albastrul mării se îmbină cu albastrul cerului și cu acoperișurile albastre ale caselor. Este printre cele mai bune destinații pentru o lună de miere în Europa, fiind considerată una dintre cele mai frumoase insule grecești.

Santorini este un loc uimitor pentru a vă începe călătoria în Grecia, o destinație emblematică. Cândva o insulă mult mai mare, Santorini a suferit o erupție vulcanică uriașă cu mii de ani în urmă, ceea ce a dus la scufundarea celei mai mari părți a insulei. Mulți oameni cred că de aici provine, de fapt, legenda Atlantidei.

Oricum, Santorini are mult mai multe lucruri de spus decât istoria sa geologică. Odată ce sunteți aici, asigurați-vă că vizitați obiectivele turistice de pe insulă și că vă bucurați de farmecul ei.

De neratat este vizitarea uneia dintre podgoriile de pe insulă și admiratul apusului de soare de pe Oia.

Hotelierii sau proprietarii micilor pensiuni vă vor spune, cu mândrie, care sunt cele mai frumoase locuri de văzut.

Insula Corfu

Plaja din Paleokrastritsa și mănăstirea, viața de noapte din Sidari și plaja "Canal d'amour", stațiunea balneară Agios Georgios sau orașul vechi din Corfu și bogata sa moștenire bizantină vă așteaptă și în vara lui 2023.

Cea mai bună perioadă a anului pentru a vizita Corfu este, cu siguranță, de primăvara, din mai, până vara, la sfârșitul lunii august. Aprilie și septembrie sunt destul de ploioase, dar nu la fel de mult ca noiembrie și decembrie, care, cu siguranță, ar trebui evitate. Oricum ar fi, precipitațiile fac din Corfu una dintre cele mai verzi și mai frumoase insule grecești.

Insula este destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat la soare. Mai multe secole a fost sub influența culturilor venețiană, arabă și britanică, așa că are un bogat trecut istoric.

Sunt locații de cazare chiar pe plajele sale paradisiace, iar turiștii apreciază vinurile alese, și uleiul virgin de măsline. Localnicii organizează excursii de o zi, cu degustări de vinuri prin podgorii, sau vizitarea obiectivelor istorice, precum Palatul Achillion.

Situată în partea de vest a Greciei, Corfu este mai departe decât majoritatea destinațiilor turistice insulare din Grecia, dar cu siguranță merită o vacanță acolo.Este o insulă mare, care poate fi explorată și într-o săptămână.

Odată ajunși în Corfu nu uitați să explorați Capul Drastis, să vă plimbați pe aleile orașului Corfu și să faceți o vizită la Mănăstirea Vlacherna, care se află chiar pe mare.

Kefalonia

Cei mai înalți munți din Insulele Ionice se găsesc pe una dintre cele mai frumoase insule grecești.

Situată la sud de insulele Corfu și Lefkada, Kefalonia este renumită pentru golfurile sale de nisip. Nu ratați să vizitați Plaja Myrtos și plaja Antisamos. Pentru iubitorii de natură, recomandăm Lacul Melissani, clasat printre minunile naturii din Grecia.

Kefalonia este, de asemenea, o destinație pentru gurmanzi. După un tur gastronomic în timpul căruia vă veți bucura de aromele tradiționale, de vinurile locale rafinate, de mierea uimitoare și de uleiul virgin, bucurați-vă de o seară romantică pe o barcă tradițională din lemn, cu vele, și admirați apusul de soare pe mare.

Odată ajunși aici, nu uitați să vă plimbați prin capitala Argostoli, cu străduțele sale pietruite. O altă destinație uimitoare este peștera Melissani și de neratat, plaja Myrtos.

Mykonos

Mykonos este una dintre cele mai faimoase insule grecești: are mori de vânt, terase superbe în cartierul "Mica Veneție" și case vopsite în alb cu acoperișuri albastre.

Petrecăreții din întreaga lume iubesc Mykonos, dar insula are multe alte atracții: este populară printre cuplurile gay, dar este o destinație adecvată și pentru iubitorii de natură, excursioniști, pasionați de sporturi nautice sau familii.

După ce ajungeți în Mykonos, vizitați orașul, navigați până pe insula Delos pentru a vedea ruinele și admirați morile de vânt emblematice din Kato Mili. După o zi de plimbare puteți merge la Mica Veneție, mai ales la apusul soarelui, pentru a mânca ceva în localurile de acolo.

Frumusețea locului este remarcabilă, dar dezavantajul este că poate deveni aglomerat în sezonul de vârf.

Insule din Grecia de vizitat în 2023: Paros

Dacă ar trebui să alegeți doar o singură insulă grecească din Marea Egee pentru o vacanță, insula Paros ar fi, cu siguranță, cea mai potrivită destinație. Face parte, cu siguranță, dintre insulele din Grecia de vizitat în 2023.

Paros are plaje incredibile, frumoase sate tradiționale și vestitele case albe cu acoperișuri albastre precum și porturi de pescuit boeme. Paros este ca Santorini, dar mai liniștită, seamănă puțin cu Mykonos, dar fără viața de noapte abundentă de acolo.

Cea mai bună perioadă de vizitat Paros este în lunile mai și iunie. De asemenea, în septembrie, clima este ideală, iar cazarea mai ieftină. Și sezonul de vârf este, de asemenea, un moment bun pentru a vizita una dintre cele mai frumoase insule grecești, dar cazarea și traversările cu feribotul vor fi mai scumpe.

Zakynthos, Insula Marathonisi

Marathonisi mai este numită și „Insula Țestoaselor". Situată la sud de insula Zakynthos, este, de asemenea, una dintre cele mai frumoase insule grecești. Cel mai simplu mod de a merge pe această mică insulă este să vă rezervați zborurile către Zakynthos și cazarea la cel mai bun preț pe insulă. Nu este posibil să rămâneți peste noapte pe insula Marathonisi, care este un loc de cuibărit pentru țestoase.

Este mai simplu să vizitați insula în extrasezon: în iulie și august sunt de obicei mulți turiști. Insula Marathonisi este ușor accesibilă din portul Zakynthos.

Odată ajunși aici, nu uitați să vizitați plaja Navagio, unde se află o epavă, dar aveți grijă la stânci, care se pot prăbuși. Plajă se poate face la Dafni Beach.

Insula Rodos

Rodos este una dintre cele mai frumoase insule din Grecia și, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase insule din Europa. Este o destinație perfectă pentru turiștii de orice fel.

Vă place istoria? Rodos este unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa, așa că nu ratați o vizită la Palatul Marelui Maestru.

Vă place o vacanță însorită? Rodos este însorită din mai până la sfârșitul lui septembrie.

Vă place să stați la soare? Plaja Tsambika și apele sale turcoaz vă așteaptă.

Dacă sunteți în căutarea unei ieșiri în familie, recomandăm o excursie la „Kallithea", Valea Fluturilor, o expediție cu caiacul sau o excursie la Lindos Village & Seven Springs.

Insula Symi

Aproape de stațiunile balneare Bodrum și Marmaris, insula Symi este destinația preferată a călătorilor pretențioși dornici de soare, odihnă și restaurante cu fructe de mare rafinate. Este o destinație perfectă pentru familii, dar și pentru îndrăgostiți.

Insula Symi este, alături de insula Santorini, una dintre cele mai romantice destinații din Grecia. Plaja Nimboria, plaja Pedi, plaja Nos și plaja Panormitis, precum și plajele mici, dar frumoase ale insulei Symi vă așteaptă.

Insula Kos

Insula Kos este cunoscută în întreaga lume pentru plajele sale sublime, cum ar fi plaja Agios Foka, plaja Lagada, plaja Kardamena, plaja Agios Stenanos. Situată în linie dreaptă cu stațiunea balneară Bodrum, (Turcia) Kos este una dintre cele mai frumoase insule grecești.

Este destinația perfectă pentru o vacanță relaxantă, la soare, cu familia, pentru o călătorie romantică sau o călătorie cu prietenii.

Insula Milos

Probabil că ați auzit despre „Venus din Milo". „Milo" vine de la "Milos", insula grecească pe care a fost găsită această statuie în secolul al XIX-lea. Venus a fost descoperită de un țăran care își săpa câmpul în căutare de pietre potrivite pentru a construi un zid.

Bucurați-vă de o zi de relaxare pe frumoasa plajă din Sarakiniko, clasată printre cele mai frumoase plaje din Grecia, sau pe cea mai exclusivistă plajă din Firiplaka.

Pentru iubitorii de istorie, este de neratat Teatrul Antic din Milos și Muzeul Arheologic.

Insule din Grecia cu aeroport

Multe dintre destinațiile populare pentru turiștii români și europeni din Grecia au aeroport, în unele cazuri construit recent.

Prima, Insula Santorini, are aeroport propriu. La sosirea în Santorini, puteți lua un autobuz sau un taxi până la hotel. Unele hoteluri vă oferă chiar și deplasarea cu microbuzele proprii. Cel mai simplu este să rezervați un zbor direct spre Santorini. De asemenea, puteți lua un zbor de legătură de la Atena la Santorini (1h).

În Corfu se poate ajunge cu avionul, de asemenea, în Kefalonia ori Zakynthos și Mylos.

Și în Rhodos există aeroport, cu zboruri directe sau prin Atena.

Mykonos are, desigur, aeroport și există curse directe sau cu escală prin Atena, de unde cursa durează 40 de minute.

Insula Paros are și ea un mic aeroport, dar, de cele mai multe ori, legătura se face cu feribotul, din insula vecină. Mykonos. La fel și insula Kos, cu zboruri directe sau prin capitala Atena.

Există un feribot spre insula Kos din portul Atena, cu patru traversări pe săptămână. Este însă pentru amatorii de călătorii lungi pe mare, pentru că traversarea durează 11 ore.

La Milos se ajunge tot printr-un zbor de o oră din Atena.

Ce alte posibilități de transport ai

Majoritatea locațiilor turistice pentru o vacanță în Grecia se află în partea insulară, astfel că în lipsa unui aeroport, transportul se face cu feribotul. Acest mijloc de transport oferă și posibilitatea ca turiștii să vină cu mașina personală, cel puțin pe insulele mai mari, oferindu-le libertatea de mișcare dorită. Astfel că mulți români și-au făcut un obicei de ajunge în Grecia cu autoturismul, tranzitând Bulgaria până în zonele portuare, de unde se pot îmbarca pe feribot către destinația turistică aleasă.

Un exemplu al unei destinații îndrăgite de turiștii români care aleg să vină în Grecia cu mașina personală este Insula Lefkada, din partea de vest a Greciei. Aici, turiștii sunt fermecați de culoarea turcoaz a Mării Ionice.

Majoritatea turiștilor români care aleg acestă destinație merg pe următorul traseu: București – Giurgiu – Ruse – Pleven – Sandanski – Petrich – Kulata – Promachonas – Salonic – Veria – Kozani – Ioanina – Arta – Preveza – Lefkada.

Drumul are aproximativ 1.100 de kilometri, iar durata estimată este de 14 ore. De la Preveza se ia feribotul către Lefkada, punctul final al călătoriei.

