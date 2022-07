Vacanță în Grecia 2022. Tot ce trebuie să știi pentru un concediu de vis în Elada

Shutterstock

De-a lungul anilor, Grecia s-a dovedit a fi cea mai dorită destinație de vacanță pentru turiștii românii. Printre motivele pentru care românii aleg să meargă în Grecia se numără prețurile mici și peisajele mirobolante.

După o scădere cu 50% a numărului de turiști români care au vizitat Grecia în 2021, Georgios Stafylakis, directorul biroului din România al Organizaţiei Naţionale a Turismului din Grecia se așteaptă ca această țară să redevină destinația favorită a românilor.

De la 1 martie 2022, de când s-a deschis sezonul turistic în Grecia, turiștii români început deja să contacteze agențiile de tursim pentru a-și face rezervări.

Potrivit datelor, o mare parte dintre turiștii români au ales să petreacă vacanța în Grecia.

În urma unei statistici, în 2021, Grecia a fost vizitată de aproximativ 9.824 de români.

Vacanță Grecia 2022 all inclusive

Vacanțele all inclusive sunt alese de turiștii comozi, care doresc ca în perioada petrecută în concediu să nu aibă niciun stres sau grijă legată de mancare, facilități sau servicii.

La hotelurile all inclusive, turiștii beneficiază de toate facilitățile pe care le are unitatea hotelieră, inclusiv intrări la spa, piscină sau la terase, fără să plătească nimic în plus.

Pe lângă accesul la toate facilitățile din hotel, la all inclusive, românii pot să mânânce și să consume bături alcoolice și non alcoolice cât doresc.

Cât costă o vacanță în Grecia

O vacanță în regim all inclusive în Grecia, în perioada 18-25 iulie pentru doi adulți pornește de la 832 de euro. Iar dacă optează pentru transport cu avionul, prețul de pornire poate ajunge până la 1.113.

Pentru doi adulți și doi copii în perioada 01-08 septembrie, prețurile pornesc de la 1.636 și ajung până la 6.678 de euro. Dacă se adaugă și bilete de avion, prețurile cresc cu câteva sute de euro.

Pentru toate exemplele menționate, prețul diferă în funcție de regiune și de numărul de stele.

Acte necesare pentru vacanță în Grecia

Pentru a călători în Grecia, turiștii au nevoie de actul de identiate (buletin sau pașaport) și actele mașinii, în cazul în care aleg acest mijloc de transport.

De menționat că începând cu 1 iunie 2022 purtarea măștii de protecție nu mai este obligatorie în spațiile interioare din R. Elenă, potrivit Minsierul Afacerilor Externe.

Începând de la 1 mai 2022, cei care doresc să meargă în Grecia trebuie să știe că nu mai este necesară necesară prezentarea certificatului digital COVID al UE și nici dovada rezultatului negativ al testului rapid sau PCR.

Unde să mergi în vacanță în Grecia

Potrivit datelor, cea mai vizitată zonă de către români este Halkidiki, iar cea mai vizitată insulă este Thasos.

Pe lista cu destinații turistice din Grecia preferate de român se mai regăsesc insulele Creta, Lefkada, Rodos, Samothraki, Evia, Skiathos, Zakynthos, Corfu, Limnos, Mykonos și Santorini.

Pentru persoanele care vor să descopere istoria Greciei, din vacanța lor nu ar trebui să lipsească un circuit prin Atena.

Pentru un sejur all inclusiv dedicat cuplurilor sau famililor cu copii este recomandată insula Corfu.

Pentru împătimiții de petreceri cluburile din insulele Rhodos și Mykonos sunt celebre și nu îi vor dezamăgi.

Potrivit statisticilor, plaja Myrtos, de langa Kefalonia, a fost votată de 12 ori cea mai buna plajă din Grecia, pentru apa sa bleu și turcoaz și nisipul alb și fin.

Vacanță în Grecia cu avionul sau cu autocarul

De fiecare dată când turiștii plănuiesc o vacanță, transportul este printre criteriile importante la care se gândesc. Înainte de a alege cu ce vor să ajungă în Grecia, turiștii iau în calcul prețul, cât timp fac pe drum și condițiile de transport.

Cât te costă să mergi cu autocarul în Grecia

Pentru ruta București-Atena, pe 1 iulie, doi adulți și un copil au următoarele variante:

• 380 de euro - drum de 17 ore

• 240 de euro - drum de 19 ore și jumătate

• 200 de euro - drum de 18 ore

Cât te costă să mergi cu avionul în Grecia

Pentru cursele cu avionul, cu plecare 1 iulie și întoarcere pe 10 iulie, doi adulți și un copil au următoarele variante:

• București - Atena, zbor de o oră și jumătate - 477 de euro + o taxă de 45 de euro

•București - Santorini, zbor de o oră și 50 de minute dus, 7 ore întors, cu escală - 959 de euro + o taxă de 45 de euro

• București - Mykonos, zbor de trei ore și jumătate dus, cu escală și zbor direct de o oră și 40 de minute întors - 705 euro + taxă de 75 de euro

• București - Rodos - zbor direct de două ore și dus și întors - 662 de euro + taxă de 45 de euro

• București - Heraklion - zbor direct dus de două ore, zbor întors de trei ore și jumătate, cu escală - 958 de euro + taxă de 75 de euro

Vacanță în Grecia cu copii

Printre cele mai recomandate plaje pentru familiile cu copii sunt Corfu, Gouves, Agia Pelagia și Hersonissos.

Când aleg o destinație de vacanță cuplurile care au copii sunt interesate ca hotelul unde o să fie cazați să le ofere anumite facilități.

În Grecia sunt hoteluri care dispun de piscine, locuri de joacă amenajate, programe de animație, baby-sitting și chiar meniuri pentru cei mici.

După o zi de bălăceală, micuții pot să cunoasă vietățiile din Marea Mediterană, la acvariul Cretaquarium din Heraklion.

Peninsula Kassandra este o altă destinație preferată de familiile cu copii, datorită pădurilor de pini care oferă vederi spectaculoase.

Alte destinații preferate de familiile cu copii sunt Ouranoupolis, Kallithea și Armenistis.

Vacanță în Grecia recomandări

Grecia este destinația de suflet a românilor, fie că este vorba de cuplu cu sau fără copii, toată lumea este fascinată de marea limpede albastră și de nisipul alb fin.

Grecia dispune de aproximativ 1.400 de insule cu o suprafață totală de 25 000 km². Dintre acestea, între 1600 și 220 sunt locuibile, iar 53 au peste 1000 de locuitori.

Cele mai populare insule ale Greciei

Insula Kos

Insula Kos sau „Insula lui Hipocrat”, așa cum este cunoscută de turiști este o insula situată în sudul Greciei. Insula are 30.000 de locuitori.

Insula Rhodos

Insula Rhodos este a patra cea mai mare insulă din Grecia, localizata la 18 km vest de Turcia. Insula are o populație de 90.000 de locuitori.

Insula Lefkada

Insula Lefkada face parte din Insulele Ionice ale Greciei și este situată pe coasta vestică a țării.

Lefkada este singura insulă care poate fi accesata direct cu maşina. Insula are 117 km de coastă și o populație de 20 000 de locuitori.

Insula Corfu

Insula Corfu este situate între Marea Ionică și Marea Adriatică și este una dintre cele mai vizitate din Grecia.

Anual, peste 1 milion de turiști aleg să-și petreacă vacanțele pe Insula de Smarald. Insula are 600 km și o populație de 100.000 de locuitori

Insula Zakynthos

Insual Zakynthos este în topul insulelor preferate de turiști. Potrivit legendelor, insula a fost preferata lui Artemis și Apollo datorită peisajelor încântătoare și apusurilor superbe.

Denumită “Il fiore di Levante” (în traducere “floarea estului”), insula face parte din grupul de Insule Ioniene, având aproximativ 123 km de coastă.

Insula Skiathos

Însula Skiathos (în traducere „Umbra lui Athos”), este cea mai cunoscută insulă din Arhipelagul Sporadelor de Nord.

Insula are 60 de plaje, dintre care cea mai vizitată este Koukounaries,

Pentru cei care sunt pasionați de avioane pot merge pe aeroportul Skiathos pentru a admira alături de locuitori, trecerile de la joasă altitudine și jetblastul.

Insula Mykonos

Insula Mykonos este una dintre cele mai cunoscute insule din Grecia și una dintre cele mai vizitate.

Mikynos este preferata vedetelor de la Hollywood care petrec în cluburi până dimineața.

Insula se află în mijlocul Mării Egee, între insulele Tinos și Naxos și are o suprafață de 88.5 km pătrați și aproximativ 11.000 de locuitori,

Insula Santorini

Insula Santiorini face parte din Arhipelagul Insulelor Ciclade ale Greciei.

Insula are o populație de 13.600 de locuitori și o suprafață de 73 km pătrați.

Turiștii aleg Insula Santorini pentru nenumăratele baruri și taverne și pentru ruinele sitului arheologice ale vechiului oraș Thera. Plajele Perissa și Kamari cu nisip negru sunt un alt motiv pentru care muți turiști aleg Santorini.