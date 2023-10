Expoziția „2023, TIMIȘOARA” la Viena. Fotografii din România, expuse în capitala Austriei

Timișoara este al doilea oraș al țării care poartă acest titlu, iar oferta culturală demonstrează că orașul poate fi asimilat unui loc important pe harta culturală a Uniunii Europene.

Institutul Cultural Român de la Viena va găzdui, marți, 24 octombrie, de la ora 19:00, vernisajul expoziției 2023, TIMIȘOARA, cu imagini realizate de fotograful Adrian Pîclișan. Seara va fi completată de un concert solo piano, în acorduri de modern jazz, performat de Sebastian Spanache. Evenimentul, care face parte din seria de promovare Timișoara: oraș liber, spirit liber, este susținut de Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii, în colaborare cu Institutul Cultural Român de la Viena și Ministerul Culturii din România.

Foto: Adrian Pîclișan

„Scopul nostru principal este de a aduce la cunoștința comunității culturale din Viena detaliile programului Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii, și să conectăm artiștii români cu rețelele culturale din Viena, facilitând schimbul de idei și experiențe. Ne bucurăm că ICR Viena s-a dovedit a fi un partener atât de deschis pentru a face acest eveniment împreună”, arată Ovidiu Megan, directorul executiv al Asociației Timișoara - Capitală Europeană a Culturii.

În anul în care Timișoara deține titlul de Capitală Europeană a Culturii, orașul s-a deschis pe harta turistică și culturală europeană și invită să îi fie descoperite valențele culturale.

„Prin excelenta colaborare cu Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii, impulsionăm publicul austriac nu numai să treacă în revistă importante momente ale capitalei culturale europene, imortalizate în fotografiile lui Adrian Pîclișan, ci și să fie informat despre efervescența a tot ceea se petrece în acest ultim trimestru al anului în minunatul oraș de pe Bega”, arată Andreea Dincă, directorul ICR Viena.

Foto: Adrian Pîclișan

„Expoziția fotografică propusă este o invitație la Timișoara. Ea încearcă să deschidă apetitul spre descoperirea unei secvențe consistente din cultura europeană în orașul premierelor europene și naționale. Mai multe imagini surprind evenimente importante de pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, locul unde a apărut și apoi de unde s-a concretizat inițiativa ca orașul să devină una din capitalele culturale europene. Anul acesta, pe scena teatrului au ajuns unele dintre cele mai puternice nume europene și mondiale, între care regizorul - fenomen Oskaras Koršunovas (Lituania) sau John Malkovich (SUA)”, motivează Adrian Pîclișan, autorul fotografiilor. Sunt 15 imagini care au surprins momente – cheie din anul cultural timișorean: deschiderea festivă, spectacole, marea de oameni, cea mai mare expoziție din România ultimilor 50 de ani dedicată operei lui Constantin Brâncuși.

Cine este fotograful Adrian Pîclișan

Foto: Adrian Pîclișan

Adrian Pîclișan este licențiat în Antropologie și unul dintre fotografii profesioniști consacrați, profesie pe care o practică de 26 de ani. A lucrat ca fotoreporter pentru ziare și agenții importante din România (Evenimentul Zilei, Mediafax etc.) și a avut colaborări cu toate marile agenții de presă internaționale (Associated Press, France Presse, European Press Agency), fotografiile lui fiind publicate în ziare de prestigiu precum New York Times, Washington Post etc. În paralel, acordă o atenție deosebită fotografiei de artă, fiind implicat în mod direct în imaginea Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara. Nu în ultimul rând, este unul din „oamenii de imagine” ai Guvernului, unde ocupă funcția de consilier, în cadrul Secretariatului General, de mai mulți ani. De asemenea, anul acesta s-a alăturat, ca și consilier, echipei de comunicare a Ministerului Culturii. Atent la fiecare detaliu al vieții de zi cu zi, oferă, pe rețelele de socializare, conținut pertinent din cotidian.

Foto: Adrian Pîclișan

Recompensat cu premiul Pianistul anului (2016), laureat BJA, având în portofoliu numeroase premii naționale importante, și prezențe pe cele mai importante scene ale genului, Sebastian Spanache este un artist care a pus Timișoara pe harta jazz-ului actual. Cântă de la vârsta de 5 ani. A descoperit acest gen muzical ca elev al Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara, fondând apoi prima sa formaţie de jazz şi funk, cu care a concertat și a fost premiat în România. Numele său este legat de Sebastian Spanache Trio, cu care a lansat trei albume și a câștigat numeroase aprecieri pe cele mai influente scene de jazz din Europa, formația având o impresionantă activitate concertistică, în ţară şi peste hotare.

Marți seara, la ICR Viena, artistul timișorean va prezenta un concert solo piano cu compoziții de pe ultimul său album, Upamercado. Pentru acesta s-a lăsat inspirat de bogatele tradiții muzicale și culturile vibrante ale Americii Latine. Ritmurile vii de samba și bossa nova, melodiile melancolice ale boleroului și tangoului, aura improvizațională a liniilor „straight-ahead” și vibrațiile est-europene se contopesc într-o rafinată pricepere instrumentală.

Expoziția 2023, TIMIȘOARA, cu imagini realizate de fotograful Adrian Pîclișan va putea fi vizitată de marți, 24 octombrie, ora 19:00, până în data de 12 noiembrie, în galeria ICR Viena (Argentinierstr. 39, 1040), de luni până vineri, între orele 10:00 – 17:00.

