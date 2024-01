Despărțire cu scandal de expoziția Brâncuși de la Timișoara. Români veniți din toată țara află la muzeu că nu mai pot intra

Zeci de persoane au așteptat să prindă un bilet înainte de deschiderea muzeului, iar când li s-a spus că tichetele s-au epuizat și nu pot intra, au răbufnit. Organizatorii au anunțat din timp că expoziția este sold-out și mai pun în vânzare doar la ghișeu, zilnic, 360 de bilete.

Oamenii au venit din multe orașe ale țării special să vadă expoziția Brâncuși din Timișoara. S-au așezat la coadă și sperau să prindă câte un bilet din cele 360 puse zilnic la vânzare. Însă, după doar o oră de la deschiderea muzeului, au fost anunțați că nu mai sunt bilete.

Vizitator: „Am ajuns la ora 9, circa 70 de persoane. După ora 11 ni s-a spus că nu mai sunt bilete, cum au dispărut nu știu. Oamenii au venit din toată țara, plătesc cazare. Pentru asta am venit special astăzi”.

Femeie: „Stăm să plătim biletul, nu pe gratis să primim, vrem să vedem expoziția, suntem cu copii mici, chiar e bătaie de joc pentru toată lumea de aici”.

Femeie: „Din București am venit cu soțul meu și copiii să vizitam expoziția. La intrare nu e flux să ne înghesuim, am propus să vizităm câte 10 pe oră, înțelegem că nu trebuie să ne înghesuim”.

Bărbat: „Pentru mine e deja a doua zi când încerc să intru. Mi s-a zis să vin azi. Am venit de la 8, am stat. Ce încredere mai am să prind mâine bilet. E dezamăgitor, îți vine să vizitezi în altă țară”.

Operele lui Brâncuși aduse la Timișoara au o valoare asigurată de jumătate de miliard de euro

Pe site-ul expoziției, organizatorii au anunțat demult că:

„Toate cele 21.850 de bilete sunt sold-out până la finalul expoziției, dar vestea bună este că există posibilitatea de a achiziționa în limita a 360 de bilete pentru fiecare zi în curs".

Filip Petcu, directorul Muzeului Național de Artă din Timișoara: „Avem un număr destul de strict care este limitat practic de condițiile pe care trebuie să le asigurăm pentru expoziție. Un număr de persoane care este cuprins undeva între o mie, o mie și ceva de vizitatori pe zi. Sălile de expunere au parte de un control microclimatic strict. Considerăm că am făcut toate demersurile necesare pentru a crește accesul publicului, dar nu le putem din păcate garanta accesul tuturor care se pun la coadă”.

Turiștii au avut timp patru luni să vadă expoziția care se încheie pe 28 ianuarie. Lucrările „Măiastră”, „Piatra de hotar”, „Danaida” sau „Pasărea în văzduh” au fost aduse la Timișoara de la Centrul Pompidou din Paris, Galeria Tate din Londra sau Fundația Guggenheim din Veneția.

Operele au o valoare totală de peste o jumătațt de miliard de euro pentru care organizatorii plătesc o asigurare de peste 200.000 de euro. Un bilet de intrare costă 88 de lei.

