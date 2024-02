„Ghețarul Apocalipsei” se topește rapid. Oamenii de știință au acum dovezi când a început și de ce

Ei au descoperit că ghețarul a început să se topească rapid începând cu anii '40, conform unui nou studiu care oferă o perspectivă alarmantă asupra topirii viitoare, scrie CNN.

Ghețarul Thwaites din Antarctica de Vest este cel mai larg din lume și aproximativ de dimensiunea statului Florida. Oamenii de știință știau că a pierdut gheață într-un ritm accelerat începând cu anii '70, dar deoarece datele satelitare se întind doar câteva decenii în urmă, nu știau exact când a început topirea semnificativă.

Acum există un răspuns la această întrebare, conform unui studiu publicat, luni, în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Analizând nucleele de sediment marine extrase de sub fundul oceanului, cercetătorii au descoperit că ghețarul a început să se retragă semnificativ în anii '40, probabil declanșat de un eveniment El Niño foarte puternic — o fluctuație climatică naturală care are tendința de a avea un impact de încălzire.

De atunci, ghețarul nu a reușit să se refacă, ceea ce poate reflecta impactul tot mai mare al încălzirii globale cauzate de om, conform raportului.

Ce se întâmplă cu Thwaites va avea reverberații globale. Ghețarul deja contribuie cu 4% la creșterea nivelului mării, eliminând miliarde de tone de gheață în ocean în fiecare an. Prăbușirea sa completă ar putea crește nivelul mării cu mai mult de 2 picioare.

Dar joacă și un rol vital în stabilitatea Ghețarului de Gheață din Antarctica de Vest, acționând ca un dop care oprește întinderea vastă de gheață din spatele său. Prăbușirea lui Thwaites ar submina stabilitatea ghețarului, care conține suficientă apă pentru a crește nivelul mării cu cel puțin 10 picioare, provocând inundații globale catastrofale.

Concluziile studiului se potrivesc cercetărilor anterioare despre Ghețarul Pine Island vecin, unul dintre cele mai mari fluxuri de gheață din Antarctica, care a început să se topească accelerat tot în anii '40.

Acest lucru face ca cercetarea să fie semnificativă, a spus Julia Wellner, profesor asociat de geologie la Universitatea din Houston și una dintre autoarele studiului. Ceea ce se întâmplă cu Thwaites nu este specific unui singur ghețar, ci face parte din contextul mai larg al unui climat în schimbare, a declarat ea pentru CNN.

Pentru a construi o imagine a vieții lui Thwaites în ultimii aproape 12.000 de ani, oamenii de știință au dus un vas de cercetare până aproape de marginea ghețarului pentru a colecta nuclee de sedimente oceanice de la o gamă de adâncimi.

Aceste nuclee oferă o cronologie istorică. Fiecare strat oferă informații despre ocean și gheață din urmă cu mii de ani. Scanând și datând sedimentele, oamenii de știință au reușit să identifice când a început topirea semnificativă.

Pleacând de la aceste informații, ei cred că retragerea lui Thwaites a fost declanșată de un El Niño extrem care a avut loc într-un moment când ghețarul era probabil deja într-o fază de topire, scufundându-l în dezechilibru.

Concluziile sunt alarmante pentru că sugerează că odată ce sunt declanșate schimbări majore, este foarte greu să le oprești, a spus James Smith, un geolog maritim la British Antarctic Survey și co-autor al studiului.

Deși retrageri similare au avut loc mult mai în trecut, calota de gheață s-a refăcut și a crescut din nou, a spus Smith. Dar aceste ghețari „nu prezintă semne de recuperare, ceea ce probabil reflectă influența tot mai mare a schimbărilor climatice cauzate de om”.

