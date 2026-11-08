Un studiu clinic realizat în Germania arată că această metodă poate reduce semnificativ simptomele şi poate îmbunătăţi calitatea vieţii, obţinând rezultate mai bune decât un program de terapie cognitiv-comportamentală online, urmat fără asistenţa unui specialist, potrivit News.ro.

Tulburarea obsesiv-compulsivă este o afecţiune psihiatrică caracterizată prin gânduri repetitive, nedorite şi greu de controlat (obsesii), însoţite frecvent de comportamente repetitive sau ritualuri mentale (compulsii), pe care persoanele afectate simt nevoia să le efectueze pentru a reduce anxietatea.

Această problemă de sănătate mintală poate avea un impact considerabil asupra activităţilor zilnice, relaţiilor sociale şi calităţii vieţii. Terapia cognitiv-comportamentală, în special terapia prin expunere şi prevenirea răspunsului, reprezintă una dintre principalele metode de tratament, însă accesul la specialişti este adesea limitat.

Un studiu clinic randomizat, publicat luni, în revista JAMA Network Open, a evaluat eficacitatea unei forme intensive de psihoterapie, cunoscută sub denumirea de metoda Bergen, care concentrează intervenţia în patru zile consecutive.

Cercetarea a fost realizată la Centrul Medical Universitar Hamburg-Eppendorf, din Germania, şi a inclus 119 adulţi cu tulburare obsesiv-compulsivă, cu vârste între 18 şi 72 de ani.

Participanţii au fost repartizaţi aleatoriu în două grupuri. Primul, format din 60 de persoane, a urmat terapia intensivă Bergen, iar al doilea, cu 59 de participanţi, a primit acces la un program online de terapie cognitiv-comportamentală, desfăşurat pe parcursul a opt săptămâni, fără îndrumarea unui terapeut.

Cum funcţionează terapia intensivă de patru zile

Metoda Bergen se bazează pe expunerea controlată la situaţiile care declanşează anxietatea şi pe prevenirea comportamentelor compulsive prin care pacienţii încearcă să reducă disconfortul.

Înaintea celor patru zile de terapie intensivă, participanţii au beneficiat de două şedinţe individuale de pregătire.

În prima zi, participanţii au primit explicaţii despre afecţiune şi au stabilit, împreună cu terapeuţii, un plan de tratament adaptat simptomelor.

În următoarele două zile, pacienţii au efectuat exerciţii intensive de expunere, sub supravegherea directă a specialiştilor, fiecare participant beneficiind de sprijinul unui terapeut.

Ultima zi a fost dedicată consolidării rezultatelor, prevenirii recăderilor şi stabilirii exerciţiilor pe care pacienţii urmau să le continue individual.

Remisiune la peste 40% dintre pacienţi după trei luni

La evaluarea efectuată după trei luni, 42,1% dintre pacienţii din grupul terapiei intensive au îndeplinit criteriile de remisiune, comparativ cu 13,6% dintre cei care au urmat programul online.

Remisiunea a fost definită prin scăderea severităţii simptomelor până la un scor de cel mult 12 puncte pe scala Yale-Brown, un instrument standardizat utilizat pentru evaluarea tulburării obsesiv-compulsive.

De asemenea, 61,4% dintre participanţii evaluaţi după terapia intensivă au înregistrat un răspuns la tratament, definit prin reducerea simptomelor cu cel puţin 35%, comparativ cu 25% în grupul online.

Pe scala Yale-Brown, diferenţa dintre cele două grupuri a fost de aproximativ 5,6 puncte în favoarea terapiei intensive, la evaluarea de trei luni.

Cercetătorii au constatat şi îmbunătăţiri ale calităţii vieţii, simptomelor depresive, stimei de sine şi funcţionării generale, rezultatele fiind mai bune în grupul care a beneficiat de intervenţia intensivă.

Ce ar putea însemna rezultatele pentru tratamentul tulburării obsesiv-compulsive

Autorii consideră că terapia intensivă Bergen ar putea reprezenta o opţiune pentru pacienţii care au nevoie de o reducere rapidă şi semnificativă a simptomelor.

Concentrarea tratamentului într-o perioadă scurtă ar putea facilita organizarea serviciilor de psihoterapie specializată, însă metoda necesită resurse importante, deoarece presupune prezenţa unui terapeut pentru fiecare pacient.

Studiul a fost realizat într-un singur centru, iar perioada de urmărire a fost de trei luni. Procentele de remisiune au fost calculate pe baza participanţilor disponibili la evaluarea finală: 57 în grupul terapiei intensive şi 44 în grupul online.

O altă limitare importantă este diferenţa dintre cele două intervenţii. Terapia Bergen a beneficiat de supraveghere individuală intensivă, în timp ce programul online a fost parcurs fără asistenţa unui specialist.

Prin urmare, rezultatele susţin eficacitatea metodei Bergen în comparaţie cu terapia online fără terapeut. Stabilirea avantajelor faţă de psihoterapia standard, administrată direct de un specialist, necesită studii comparative suplimentare.

Cercetătorii consideră că cele două modalităţi de tratament ar putea avea roluri complementare, programele online oferind o opţiune mai accesibilă, iar terapia intensivă putând fi utilizată în cazurile care necesită intervenţii specializate mai concentrate.