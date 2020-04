Momentul inedit în care noul virus infectează celulele, surprins de cercetători

Cercetătorii din Brazilia au folosit un microscop electronic puternic pentru a surprinde scena, în timp ce studiau modurile în care coronavirusul se reproduce și se răspândește, potrivit Daily Mail.

Într-o serie de imagini se pot observa multiple particule ale virusului mortal încercând să intre într-o celulă, inclusiv momentul în care acestea reușesc să pătrundă în interiorul acesteia.

Oamenii de știință au folosit un instrument care reușește să mărească obiectele de până la două milioane de ori. Acesta a reușit să surprindă momentul din interiorul celulei și să vadă cum acționează virusul.

Moment the coronavirus infects a healthy cell is captured for the first time https://t.co/PCl9tzRzsq