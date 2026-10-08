Mircea Cărtărescu este, din nou, în cotele caselor de pariuri pentru această distincție, în timp ce numele Anei Blandiana este vehiculat în analize și pronosticuri literare neoficiale.

Drumul până la Nobel începe cu aproape un an înainte, când aproximativ 300 de propuneri ajung la Academia Suedeză. Pot face nominalizări profesori de literatură, academicieni, organizații ale scriitorilor și foști laureați Nobel.

În primăvară, lista este redusă la aproximativ 20 de nume, din care rămân cinci până la votul din octombrie. Academia Suedeză are 18 membri, iar, pentru ca alegerea să fie valabilă, un scriitor trebuie să obțină mai mult de jumătate din voturile exprimate.

Corespondent Știrile PRO TV: „Nimeni din afara Academiei Suedeze nu știe cine sunt cei cinci scriitori ajunși pe lista finală. Tocmai de aceea, cotele caselor de pariuri devin, în fiecare an, un fel de barometru neoficial al Premiului Nobel. Mircea Cărtărescu are o cotă de 15 la Betsson și Sportsbet, dar este cotat mult mai bine de BetUS, unde are echivalentul cotei 8. Asta îl așază în rândul autorilor urmăriți atent înaintea anunțului. La Betsson, de exemplu, mai bine cotați sunt scriitoarea chineză Can Xue, cu 5, poeta canadiană Anne Carson, cu șapte, și australianul Gerald Murnane, cu 8. Cotele diferă însă de la o casă la alta, iar favoritul caselor de pariuri nu este neapărat și alegerea Academiei Suedeze.”

Alexandru Stănescu, autor și editor: „Nominalizările sunt secrete pe o perioadă de 50 de ani, deci va mai dura până vom afla. Secretul ăsta a contribuit cumva și la sporirea prestigiului acestui premiu. Pentru a ajunge să atragi atenția juriului Academiei Suedeze trebuie să îndeplinești niște condiții. Iar una dintre aceste condiții este tocmai spargerea granițelor naționale.”

Mircea Cărtărescu este deja de peste 20 de ani unul dintre numele românești vehiculate de casele de pariuri pentru Premiul Nobel pentru Literatură.

„Solenoid”, trilogia „Orbitor”, „Nostalgia” sau, mai recent, „Theodoros” sunt printre volumele sale cunoscute și traduse peste hotare. În această perioadă, scriitorul se află într-un turneu în America de Sud, unde are un public numeros, iar cărțile sale, traduse în limba spaniolă, sunt cunoscute și premiate.

Denisa Comănescu, directorul unei edituri: „Mircea Cărtărescu este un mare scriitor contemporan și este recunoscut în întreaga lume. Mai ales în Suedia, unde are un succes demențial, aș putea spune, și nu exagerez deloc. Chiar un scriitor suedez i-a dedicat o carte. Este foarte citit în lume și mai ales în Suedia. De asta apare pe aceste liste de pariuri literare.”

Și Ana Blandiana este unul dintre autorii români luați în calcul în analizele literare dinaintea Nobelului. Poeta și prozatoarea este tradusă în numeroase limbi și a primit de-a lungul carierei importante distincții internaționale, însă casele de pariuri nu o dau ca favorită.