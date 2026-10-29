Cercetarea, realizată de oameni de știință de la Universitatea din Navarra, Școala de Sănătate Publică T.H. Chan a Universității Harvard și alte instituții, oferă o modalitate de a studia alimentația fără a se baza exclusiv pe ceea ce oamenii își amintesc că au mâncat, potrivit ScienceAlert.

Alimentația de tip mediteranean pune accentul pe legume, fructe, leguminoase, nuci, pește și ulei de măsline, limitând în același timp consumul de carne roșie și carne procesată.

Acest tip de alimentație a fost asociat cu diverse beneficii pentru sănătate, însă evaluarea măsurii în care o persoană îl respectă se bazează, de regulă, pe chestionare alimentare.

„Chestionarele depind de ceea ce oamenii își amintesc și declară, astfel că sunt predispuse la clasificări eronate”, a declarat pentru ScienceAlert Estefanía Toledo, epidemiolog la Universitatea din Navarra.

Pe măsură ce organismul procesează alimentele, produce sau transformă molecule mici, numite metaboliți. Acestea pot furniza informații atât despre ceea ce mâncăm, cât și despre modul în care organismul nostru reacționează la alimente.

„Semnătură biologică”

Cercetătorii au analizat un tipar format din 67 de metaboliți, majoritatea fiind lipide, molecule asociate grăsimilor.

Această „semnătură biologică” fusese asociată anterior cu respectarea dietei mediteraneene și cu riscul de boli cardiovasculare. Noul studiu a investigat legătura dintre această semnătură și mortalitatea pe termen lung.

Multe dintre aceste grăsimi reflectă alimentele de bază ale dietei mediteraneene.

Cercetări anterioare au arătat că unele dintre ele sunt strâns corelate cu aportul de ulei de măsline, în timp ce altele sunt acizi grași cu lanț lung, întâlniți în nuci și pește.

Ce au descoperit cercetătorii, după studiile pe termen lung

Echipa a început prin analizarea probelor de sânge recoltate de la 1.880 de participanți la înscrierea într-un studiu spaniol privind alimentația, de la adulți care nu sufereau de boli cardiovasculare la momentul înscrierii, dar prezentau un risc ridicat de a le dezvolta.

Pe parcursul unei perioade de monitorizare de aproximativ 13 ani, persoanele aflate în treimea superioară a scorurilor pentru această semnătură biologică au avut un risc de deces cu 23% mai mic decât cele din treimea inferioară, după ajustarea rezultatelor în funcție de factori precum vârsta, fumatul, indicele de masă corporală și afecțiunile preexistente.

Cercetătorii au analizat apoi datele a 12.704 participanți la trei studii americane desfășurate pe termen lung, care au fost monitorizați, în medie, timp de 25 de ani.

Asocierea a fost observată din nou: participanții care prezentau semnătura biologică au avut un risc de deces cu 23% mai mic decât cei din cincimea inferioară.

În grupul din Spania, asocierea a rămas în mare parte neschimbată chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul respectarea dietei mediteraneene, evaluată pe baza declarațiilor participanților. Toledo a explicat că semnătura biologică ar putea reflecta și modul în care organismul fiecărei persoane absoarbe și procesează alimentele.

Rezultatele sugerează că această semnătură ar putea reflecta obiceiurile alimentare pe termen lung și sănătatea metabolică.

Înainte ca această metodă să poată fi utilizată pe scară largă ca test de sânge de rutină, ea ar trebui evaluată în populații mai diverse, care să includă persoane de vârste diferite și cu stări de sănătate variate.