De ce sunt atât de multe cazuri noi. Categoria de bolnavi responsabilă pentru jumătate din noile îmbolnăviri

Cercetarea, ale cărei rezultate au fost publicate în revista Proceedings of the National Academy of Science, din Statele Unite, demonstrează că transmiterea coronavirusului este una "silențioasă", respectiv de la persoane care sunt infectate, dar nu prezintă simptome sau se află în faza presimptomatică.

"Traducând datele clinice privind infecțiozitatea și simptomele în impactul epidemiologic la nivel de populație, rezultatele noastre indică faptul că majoritatea transmiterii este atribuită persoanelor care nu prezintă simptome, fie pentru că sunt încă în stadiul presimptomatic, fie pentru că infecția lor este asimptomatică. Concret, dacă 17,9% din infecții sunt asimptomatice, am constatat că stadiul presimptomatic și infecțiile asimptomatice reprezintă 48% și, respectiv, 3,4% din transmisie. Având în vedere o proporție asimptomatică mai mare de 30,8% raportată într-un alt studiu empiric, faza presimptomatică și infecțiile asimptomatice reprezintă 47% și, respectiv, 6,6% din transmisie", se arată în studiul citat.

In our @PNAS study, we demonstrate that the majority of #COVID19 transmission is 'silent': from asymptomatic cases or from cases during the presymptomatic phase. Consequently, symptom-based control, such as temperature checks, is not sufficient. https://t.co/NKTiiPE5vY