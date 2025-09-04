A23a, cel mai mare aisberg din lume, se sparge rapid în „bucăți foarte mari". Un cercetător polar explică

Stiri Stiinta
04-09-2025 | 17:37
a23a aisberg
Getty

Cel mai mare aisberg din lume se „sparge rapid" în mai multe "bucăți foarte mari", au declarat oamenii de știință de la British Antarctic Survey (BAS).

autor
Mihai Niculescu

Cu o masă inițială de aproape 1,1 trilioane de tone și întinzându-se pe o suprafață de 3.672 de kilometri pătrați - puțin mai mare decât Rhode Island - icebergul A23a a fost urmărit îndeaproape de oamenii de știință încă de când s-a desprins din platforma de gheață Filchner-Ronne din Antarctica, în 1986.

A23a a deținut titlul de „cel mai mare aisberg din zilele noastre" de mai multe ori din anii 1980, fiind depășit ocazional de aisberguri mai mari, dar cu o durată de viață mai scurtă, inclusiv A68 în 2017 și A76 în 2021.

Andrew Meijers, un oceanograf de la BAS, a declarat miercuri pentru CNN într-un e-mail: „Icebergul se sparge rapid în bucăți foarte mari, ele însele desemnate iceberguri mari de către centrul național de gheață din SUA, care le urmărește".

A fost fix cel puțin 30 de ani

Potrivit lui Meijers, „megabergul" s-a micșorat la aproximativ 1.700 de kilometri pătrați, ceea ce echivalează cu aproximativ mărimea Greater London.

Citește și
Iceberg
Antarctica își dezvăluie secretele ascunse sub gheață. Ecosistem unic descoperit sub un aisberg dislocat

A23a a rămas blocat pe fundul Mării Weddell din Antarctica timp de peste 30 de ani, probabil până când s-a micșorat suficient pentru a slăbi aderența la fundul mării.

Apoi, în 2020, a fost purtat de curenții oceanici înainte de a rămâne din nou blocat într-o coloană Taylor - numele dat unui vortex de apă care se învârte din cauza curenților oceanici care lovesc un munte subacvatic - până când a fost observat din nou în mișcare în decembrie anul trecut. În luna martie a acestui an, a eșuat pe un platou continental înainte de a pluti din nou liber în luna mai.

Meijers a explicat circumstanțele care au dus la spargerea aisbergului. „Acesta a urmat jetulului puternic de curent cunoscut sub numele de Frontul Curentului Circumpolar al Antarcticii de Sud (SACCF) în sens invers acelor de ceasornic, în jurul Georgiei de Sud, de când a plutit liber în luna mai. Înainte, eșuase pe platoul continental timp de câteva luni, în martie.

„Este probabil ca acest jet să îndepărteze în cele din urmă aisbergul și bucățile sale spre nord-est - tot ca parte a liniei aisbergurilor" a mai spus cercetătorul.

El a spus că A23a „urmează o soartă similară" altor megaberguri, cum ar fi A68 în 2021 și A76 în 2023, care s-au dezintegrat, de asemenea, în jurul Georgiei de Sud, un teritoriu britanic de peste mări din sudul Oceanului Atlantic, deși a rămas într-o singură bucată pentru mai mult timp decât oricare dintre acestea.

Dezintegrarea lui A23A înseamnă că acum cel mai mare iceberg din lume este D15a, care măsoară aproximativ 3.000 de kilometri pătrați și, potrivit lui Meijers, este „destul de ancorat pe coasta Antarcticii, lângă baza australiană Davis".

A23a continuă să se dezintegreze

În prezent, A23a deține încă titlul de al doilea aisberg ca mărime din lume, dar Meijers a declarat că acest lucru se va „schimba rapid", deoarece continuă să se „fragmenteze în următoarele săptămâni". Temperatura mai ridicată a apei și debutul primăverii australe înseamnă că acesta se va sparge probabil în „aisberguri prea mici pentru a putea fi urmărite în continuare", a spus el.

Calarea aisbergurilor este un proces natural și nu au existat suficiente megaberguri pentru ca oamenii de știință să știe dacă acestea se sparg pe măsură ce lumea se încălzește, a spus Meijers. Ceea ce este clar, însă, este că în ultimele decenii platformele de gheață au pierdut trilioane de tone de gheață prin topire, în mare parte din cauza încălzirii apelor oceanice și a schimbărilor în curenții oceanici, a adăugat el.

Sursa: CNN

Etichete: aisberg, antarctica,

Dată publicare: 04-09-2025 17:23

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Un aisberg considerat cel mai mare din lume, la un moment dat, se topește accelerat. Oamenii de știință avertizează
Stiri externe
Un aisberg considerat cel mai mare din lume, la un moment dat, se topește accelerat. Oamenii de știință avertizează

Un aisberg uriaş, care s-a desprins din Antarctica în urmă cu 39 de ani şi a fost la un moment dat cel mai mare din lume, este în curs de topire în apele mai calde, conform oamenilor de ştiinţă.

Antarctica își dezvăluie secretele ascunse sub gheață. Ecosistem unic descoperit sub un aisberg dislocat
Stiri Diverse
Antarctica își dezvăluie secretele ascunse sub gheață. Ecosistem unic descoperit sub un aisberg dislocat

Un fenomen spectaculos a avut loc în Antarctica, unde desprinderea aisbergului A-84 a dezvăluit un ecosistem marin fascinant, neexplorat până acum.

Un fragment cu o suprafaţă similară cu cea a Parisului s-a desprins din cel mai mare aisberg din lume
Stiri externe
Un fragment cu o suprafaţă similară cu cea a Parisului s-a desprins din cel mai mare aisberg din lume

Pentru prima dată, un fragment major, aproape la fel de mare ca Parisul, s-a desprins din cel mai mare aisberg din lume, a cărui derivă din Antarctica este urmărită de sateliţi, au declarat vineri cercetători, relatează AFP.

Cel mai mare aisberg din lume, de 15 ori mărimea Bucureștiului, este aproape să intre în coliziune cu un teritoriu britanic
Stiri externe
Cel mai mare aisberg din lume, de 15 ori mărimea Bucureștiului, este aproape să intre în coliziune cu un teritoriu britanic

Cel mai mare aisberg din lume este încă în mişcare şi există temeri că s-ar putea îndrepta spre nord din Antarctica, spre insula Georgia de Sud, potrivit CNN.

Cel mai mare aisberg din lume plutește în derivă și este pe cale să lovească o insulă britanică
Stiri externe
Cel mai mare aisberg din lume plutește în derivă și este pe cale să lovească o insulă britanică

Cel mai mare aisberg din lume se află pe un curs de coliziune cu o insulă britanică izolată, punând în pericol fauna de acolo.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Septembrie 2025

47:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28