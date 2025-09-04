A23a, cel mai mare aisberg din lume, se sparge rapid în „bucăți foarte mari". Un cercetător polar explică

Cel mai mare aisberg din lume se „sparge rapid" în mai multe "bucăți foarte mari", au declarat oamenii de știință de la British Antarctic Survey (BAS).

Cu o masă inițială de aproape 1,1 trilioane de tone și întinzându-se pe o suprafață de 3.672 de kilometri pătrați - puțin mai mare decât Rhode Island - icebergul A23a a fost urmărit îndeaproape de oamenii de știință încă de când s-a desprins din platforma de gheață Filchner-Ronne din Antarctica, în 1986.

A23a a deținut titlul de „cel mai mare aisberg din zilele noastre" de mai multe ori din anii 1980, fiind depășit ocazional de aisberguri mai mari, dar cu o durată de viață mai scurtă, inclusiv A68 în 2017 și A76 în 2021.

Andrew Meijers, un oceanograf de la BAS, a declarat miercuri pentru CNN într-un e-mail: „Icebergul se sparge rapid în bucăți foarte mari, ele însele desemnate iceberguri mari de către centrul național de gheață din SUA, care le urmărește".

A fost fix cel puțin 30 de ani

Potrivit lui Meijers, „megabergul" s-a micșorat la aproximativ 1.700 de kilometri pătrați, ceea ce echivalează cu aproximativ mărimea Greater London.

A23a a rămas blocat pe fundul Mării Weddell din Antarctica timp de peste 30 de ani, probabil până când s-a micșorat suficient pentru a slăbi aderența la fundul mării.

Apoi, în 2020, a fost purtat de curenții oceanici înainte de a rămâne din nou blocat într-o coloană Taylor - numele dat unui vortex de apă care se învârte din cauza curenților oceanici care lovesc un munte subacvatic - până când a fost observat din nou în mișcare în decembrie anul trecut. În luna martie a acestui an, a eșuat pe un platou continental înainte de a pluti din nou liber în luna mai.

Meijers a explicat circumstanțele care au dus la spargerea aisbergului. „Acesta a urmat jetulului puternic de curent cunoscut sub numele de Frontul Curentului Circumpolar al Antarcticii de Sud (SACCF) în sens invers acelor de ceasornic, în jurul Georgiei de Sud, de când a plutit liber în luna mai. Înainte, eșuase pe platoul continental timp de câteva luni, în martie.”

„Este probabil ca acest jet să îndepărteze în cele din urmă aisbergul și bucățile sale spre nord-est - tot ca parte a liniei aisbergurilor" a mai spus cercetătorul.

El a spus că A23a „urmează o soartă similară" altor megaberguri, cum ar fi A68 în 2021 și A76 în 2023, care s-au dezintegrat, de asemenea, în jurul Georgiei de Sud, un teritoriu britanic de peste mări din sudul Oceanului Atlantic, deși a rămas într-o singură bucată pentru mai mult timp decât oricare dintre acestea.

Dezintegrarea lui A23A înseamnă că acum cel mai mare iceberg din lume este D15a, care măsoară aproximativ 3.000 de kilometri pătrați și, potrivit lui Meijers, este „destul de ancorat pe coasta Antarcticii, lângă baza australiană Davis".

A23a continuă să se dezintegreze

În prezent, A23a deține încă titlul de al doilea aisberg ca mărime din lume, dar Meijers a declarat că acest lucru se va „schimba rapid", deoarece continuă să se „fragmenteze în următoarele săptămâni". Temperatura mai ridicată a apei și debutul primăverii australe înseamnă că acesta se va sparge probabil în „aisberguri prea mici pentru a putea fi urmărite în continuare", a spus el.

Calarea aisbergurilor este un proces natural și nu au existat suficiente megaberguri pentru ca oamenii de știință să știe dacă acestea se sparg pe măsură ce lumea se încălzește, a spus Meijers. Ceea ce este clar, însă, este că în ultimele decenii platformele de gheață au pierdut trilioane de tone de gheață prin topire, în mare parte din cauza încălzirii apelor oceanice și a schimbărilor în curenții oceanici, a adăugat el.

