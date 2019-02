A fost descoperit un nou dinozaur. Avea coada în formă de inimă și lungimea unui autobuz

Paleontologii au petrecut cinci ani pe o stâncă din Tanzania, unde au făcut săpături. În cele din urmă, au descoperit oasele și dinții unui dinozaur din specia Mnyamawamtuka moyowamkia, care are 100 de milioane de ani vechime. Specia face parte din categoria suropodelor – cei mai mari dinozauri ierbivori cu gâtul lung care au existat.

Descoperirea este importantă întrucât oferă indicii despre legătura dintre titanozaurii din Africa și cei din America de Sud, scrie Live Science.

Gigantic dinosaur with a heart-shaped bone in its tail that lived 100 MILLION years ago https://t.co/XkcLkmLBRh pic.twitter.com/j7eNPyWIXJ