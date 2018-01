O nouă specie de dinozaur, descoperită în zona deşertului egiptean, descifrează un mister antic

Fosilele dezgropate provin de la dinozauri care au existat între 100 şi 66 de milioane de ani în urmă pe continentul Africii.

Oamenii de ştiinţă susţin că dinozaurul, din specia Mansourasaurus shahinae, care a trăit în urmă cu 80 de milioane de ani, este o "descoperire incredibilă".

Era gigantic, de mărimea unui autobuz de şcoală, şi avea greutatea unui elefant, in jur de cinci tone. Acesta avea gâtul lung şi placi osoase încorporate în piele şi avea o dietă pe bază de plante.

Presenting Mansourasaurus shahinae: an African sauropod dinosaur that reveals terrestrial vertebrates dispersed between Eurasia & Africa in the post-Cenomanian Cretaceous https://t.co/O9iJLkG1GU pic.twitter.com/9L8hx5Cg5c